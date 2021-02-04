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شوف عروض بنده اليوم 3 فبراير حتى 9 فبراير 2021 مهرجان بنده

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زينب الدمرداش 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم 3 فبراير حتى 9 فبراير 2021 مهرجان بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض شركة بنده اليوم تخفيضات علي منتجاتها تعد عروض شركة بندة من أهم العروض التي ينتظرها الناس كل أسبوع لشراء مسلتزمتهم منها اليومية والتي هي تتكون من جميع أنواع اللحوم مثل مكعبات لحم بقري برازيلي، ومفروم بقري أسترالي قليل الشحم، وستروجانوف بقري كولومبي، ومفروم بقري كولومبي، واسكالوب بقري أسترالي، ونقائق بقري، وكفته بقري كولومبي، وبرجر بقري كولومبي، ويوجد أيضا جميع أنواع الأجبان مثل جبنة فيتا يوناني، وجبنة قشقوان سولي وجبنة فيتا دانماركي، وجبنة مصري دوامتي دوبل كريم، وجبنة رومي هيلثي، ولبنة تركية ندي، وجبن قليل الدسم هايلاند قريش، وصدور تركي مدخن قليل الدهن بيبي، وزيتون اخضر مغربي يشلوني.

عروض بنده اليوم

تتميز عروض بندة اليوم بخصومات رائعة على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع المخبوزات مثل بسكويت مصري مدور، وبيتي فور مشكل، وكروسان وكوكيز قمر الدين، ويتوفر أيضا جميع منتجات الألبان مثل جبنة شيدر مطبوخة بيغا وجبنة موزاريلا مبشورة، ولبنة ندي، ولبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي، وزبادي يوناني ندي، ومرتديا حبش مدخن، زبادي طازج نادك كامل، وحليب طويل الأجل نادك، وكريمة الطبخ، وجبنة كريم شيدر، وزبدة غير مملحة لورياك

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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