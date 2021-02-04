نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على الخضروات والفواكه وخيرات الزراعة وتخفيضات بمناسبة افتتاح فرع مجتمع الروضة بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على خيرات الزراعة، افتتح الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالعزيز عبدالله العثيم أحدث فرع للشركة وأول فرع لها في مجتمع الروضة بالرياض عام 2021 في المملكة العربية السعودية 251، تم تنفيذ حفل الافتتاح وفقًا لجميع الإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل السلطات وتوفير جميع المتطلبات مثل مواد التطهير والقفازات والمسافة بين الموظفين والعملاء. وكالعادة اهدت أسواق هايبر العثيم مول عملائها عروضا جديدة لهذة المناسبة أمثال عروض العثيم اليوم الاثنين و تخفيضات العثيم، عروض العثيم الاسبوعية و عروض العثيم الالكترونية، بالاضافة الى التالي من مهرجان الطازج العثيم هدية عروض اسواق العثيم و عروض العثيم الطازج اليوم، و عروض العثيم الاثنين المعتادة. عروض العثيم على الخضروات والفواكه عروض العثيم تقدم العثيم قرع عسلي فقط مقابل 1.45 ريال سعودي للكيلو جرام.

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