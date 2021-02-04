شوف عروض جرير للجوالات بالمملكة وهدايا عند الشراء بقيمة تتعدي ال2000 ريال على هواتف سامسونج جالاكسي S21 الذكية

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات بالمملكة، باعتبار jarir bookstore مكتبة جرير واحدة من أكبر شركات البيع بالتجزئة في المنطقة، تلتزم مكتبة جرير بأعلى معايير مسؤولية الشركات، تعتبر الاستدامة في مكتبات جرير هدفًا تجاريًا حيويًا، فنحن نؤمن أن النمو طويل الأمد بالنسبة الى جرير وشركائها والعالم ككل هو جزء ضروري من خلق القيمة، تحتضن جرير المجتمعات الرقمية التعاونية لتعزيز الابتكار وتحدي نماذج الأعمال التقليدية. وأصدرت جرير هذا الاسبوع العروض الجديدة أمثال عروض الجوالات في جرير و ايفون xr جرير و سامسونج a71 جرير و ايفون اكس جرير، عروض جرير اليوم بالاضافة الى كود خصم جرير و امكانية تقسيط جوالات جرير، و لابتوب جرير والعديد من العروض الممتازة ومنها التالي. عروض الجوالات في جرير سامسونج جالاكسي S21 عروض جرير للجوالات جديد هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا، 128 جيجا، فانتوم بلاك، 5 جي، فقط مقابل 5199 ريال سعودي شامل الضريبة، ومعه هدايا بقيمة 1899 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير جديد هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا، 128 جيجا، فضي فانتوم، 5 جي، فقط مقابل 5199 ريال سعودي شامل الضريبة، ومعه هدايا بقيمة 1899 ريال سعودي.

عروض جرير على الجوالات جديد Samsung Galaxy S21plu، سعة 128 جيجا بايت، Phantom Black، 5G، فقط مقابل 3999 ريال سعودي شامل الضريبة، ومعه هدايا بقيمة 1500 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم جديد Samsung Galaxy S 21 Plus، سعة 128 جيجابايت، فضي فانتوم، 5 جي، فقط مقابل 3999 ريال سعودي شامل الضريبة، ومعه هدايا بقيمة 1500 ريال سعودي. تخفيضات جرير و عروض جرير للجوالات سامسونج S21 اسعار الجوالات في جرير جديد سامسونج جالاكسي اس 21، 256 جيجا، فانتوم جراي، 5 جي، فقط مقابل 3549 ريال سعودي شامل الضريبة، ومعه هدايا بقيمة 1500 ريال سعودي.

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عروض جوالات جرير جديد سامسونج جالاكسي اس 21، 256 جيجا، أبيض فانتوم، 5 جي، فقط مقابل 3549 ريال سعودي شامل الضريبة، ومعه هدايا بقيمة 1500 ريال سعودي.

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