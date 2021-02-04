شوف جديد عروض بنده هايبر بنده الموفرة الأسبوعية بالسعودية

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عمر شويل - جدة جديد عروض بنده هايبر بنده الموفرة الأسبوعية ومهرجان عروض بنده الذي لاينتهي وقسائم خصم فورية للعملاء و 30.000 رابح على موعد مع مفاجئات هايبر بنده، متعه التسوق لا حدود لها، وآلاف الجوائز الأسبوعية ونبدأ العروض بمجموعة من مرقة دجاج ماجي التي لاغني عنها في وصفات الطهي ب12.95 ريال، مربعات كيري اللذيذة المحببة لدي الكبار والصغار ب 18.75 ريال 3 عبوات، 1800 جم من الحليب المجفف المراعي ب 37.95 ريال، حليب السعودية طويل الأجل نكهات 24 حبة ب 27.95 ريال، زيت نباتي العربي ب 22.95 ريال، 10 كيلو أرز مزة بسمتي ب 58.95 ريال، دجاج دو ب 109 ريال الكرتونة، 450 جم من سيقان الدجاج التنمية ب 6.95 ريال، فيلية صدور الدجاج اليوم 18.50 ريال.

جديد عروض بنده هايبر بنده الموفرة الأسبوعية بالسعودية

جمبري مزرعة ب 24.95 ريال، شعور كبير ب 17.95 ريال، أفوكادو هاس ب 14.95 ريال، هريسة مغربية ب 19.95 ريال، جبنة موزاريلا البقرات الثلاث ب 24.95 ريال، لبنة تركي ب 16.95 ريال، جبنة رومي هيلثي فود ب 32.95 ريال، مربي المشمش ب 12.95 ريال، زيتون أسود ماموث الريف ب 24.95 ريال، جبنة قشقوان سولي ب 39.95 ريال، زيتون أخضر مغربي بشلوني بالفلفل ب 19.95 ريال.

عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية

سمك هانج رنجة مدخن أردني ب 42.95 ريال، مرتديلا بقري سادة ب 29.95 ريال، صدر حبش مدخن حلواني أخوان ب 86.95 ريال، حلاوة طحينية ماركة الخروف ب 13.95 ريال، بسطرمة حلواني ب 94.95 ريال، مخلل خيار طيبة ب 14.95 ريال، مكسرات مشكلة مالحة ب 59.95 ريال، لوز أبيض أنصاف ب 59.95 ريال، كزبرة حبوب كاملة ب 18.95 ريال، ذرة ب 6.95 ريال.