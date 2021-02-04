نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان التميمي السعودي حتى يوم 9 فبراير القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان التميمي السعودي، يقدم سوق التميمي السعودي أفضل العروض للزائرين والعملاء، حيث تشمل العروض للكثير من احتياجات ومستلزمات المنزل وربة المنزل، ويقدم عروض الفترة الحالية حتى يوم التاسع من شهر فبراير القادم، ويمكن مسارعة الشراء من أسواق التميمي السعودي للاستمتاع بعروض التميمي السعودي. عروض التميمي السعودي على الأطعمة زيت دوار الشمس 1.8 لتر أبو زهرة سعره 10.75 ريال سعودي.

هارفست أو كانولا أو شهية زيت ذرة 1.8 لتر بسعر 11.95 ريال سعودي.

زيت القلي والطبخ من صني أو شروق 1.5 لتر سعره 10.95 ريال سعودي.

زيت نباتي دوار الشمس أو العربي 2.9 لتر بسعر 22.95 ريال سعودي.

عافية زيت ذرة 2.9 لتر سعره 32.95 ريال سعودي.

سمن المراعي بنكهة الزبدة 800 جرام سعره 29.95 ريال سعودي.

أرز الشعلان 10 كيلو سعره 67.60 ريال سعودي.

أبو سنبلتين أرز بسمتي 10 كيلو سعره 60.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي حبة عادية أو حبة طويلة من تيلدا جراند 5 كيلو بسعر 48.35 ريال سعودي.

بنجابي المهديب أرز بسمتي أبيض 10 كيلو سعره 80.50 ريال سعودي.

وايت سوان أرز كالروز 5 كيلو سعره 26.85 ريال سعودي.

باب الذهب أرز بسمتي 5 كيلو بسعر 33.95 ريال سعودي.

أرز العائلة أبيض هندي 5 كيلو سعره 38.75 ريال سعودي.

صنوايت أرز كالروز 5 كيلو بسعر 32.75 ريال سعودي.

لازانيا قودي سعرها 7.45 ريال سعودي.

طحينة الكسيح 450 جرام سعره 10.95 ريال سعودي.

أصناف متنوعة من ماجي نودلز سعرها 8.85 ريال سعودي. عروض التميمي السعودي على مستلزمات المنزل بونكس مسحوق غسيل 7 كيلو سعره 37.95 ريال سعودي.

إريال باور جل غسيل 2 لتر بسعر 14.95 ريال سعودي.

تايد جل غسيل 1.8 لتر سعره 16.50 ريال سعودي.

أومو مسحوق غسيل بسعر 24.50 ريال سعودي.

فانيش مسحوق مزيل البقع 32.95 ريال سعودي.

داوني منعم الأقمشة 3 لتر سعره 17.50 ريال سعودي.

داوني منعم أقمشة مركز سعره 13.95 ريال سعودي.

كومفرت منعم أقمشة مركز 1.5 لتر بسعر 20.50 ريال سعودي.

برسيل جل غسيل 2.5 لتر سعره 32.50 ريال سعودي.

فيري سائل غسيل صحون بسعر 8.95 ريال سعودي. سارعوا بالشراء من فروع أسواق التميمي بجميع مناطق المملكة العربية السعودية بالمختلفة، حيث تلك العروض يجمع الفرع حتى يوم التاسع من شهر فبراير الحالي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان التميمي السعودي حتى يوم 9 فبراير القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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