شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال واللاب توب تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في الواقع تعتبر مكتبة جرير اليوم واحدة من أكبر الشركات في العالم لأنها تمتلك أكثر من 39 فرعًا في منطقة الخليج، ولأنها تمتلك العديد من الفروع والشركات المختلفة بمساحة إجمالية تزيد عن 50،000 متر مربع، مع 1200 موظف، جميع فروع مكتبة جرير مربحة، ما يصل إلى 4 ملايين ريال يوميا. عروض مكتبة جرير أقوى خصومات جرير على الأجهزة اللوحية من آبل: تخفيضات جرير أبل آيباد برو 11، تابلت 11 انش، واي فاي، سعة داخلية 128 جيجابايت، ناند فلاش، ثماني النوى، سعره 3599 ريال سعودي ، لون رمادي.

خصومات جرير تابلت ابل ايباد برو 11، كمبيوتر لوحي، واي فاي، مقاس 11 بوصة، سعة داخلية 256 جيجا بايت، وذاكرة فلاش 8 أنوية، السعر 3999 ريال سعودي، لون رمادي.

ابل ايباد برو 12.9 إنش، تابلت واي فاي، سعة داخلية 128 جيجا، ذاكرة فلاش ناند، ثماني النواة، السعر 4449 ريال سعودي، لون رمادي. خصومات مكتبة جرير عروض جرير الأسبوعية كمبيوتر لوحي Apple Ipad Pro الجيل الرابع، واي فاي، مقاس 12.9 بوصة، الجيل الرابع، سعة داخلية 1 تيرا بايت،

خصومات جرير ذاكرة فلاش NAND ثماني النواة، السعر 7399 ريال سعودي، لون رمادي.

تنزيلات جرير ابل ايباد برو 12.9 إنش، تابلت واي فاي، سعة داخلية 256 جيجا بايت، ذاكرة فلاش NAND، ثماني النواة، السعر 5549 ريال سعودي، لون رمادي.

ابل ايباد برو الجيل الرابع للكمبيوتر اللوحي، واي فاي، مقاس 12.9 بوصة، السعة الداخلية 256 جيجا بايت، Nand، ذاكرة الفلاش 8 أنوية، السعر 4895 ريال سعودي، لونها رمادي.

ابل ايباد برو، الجيل الرابع، كمبيوتر لوحي، واي فاي 12.9 انش، سعة داخلية 512 جيجا بايت، وذاكرة فلاش ثماني النواة، السعر 6519 ريال سعودي، يوجد لون رمادي.

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