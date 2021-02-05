نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 10 ل 70% على جميع المنتجات تسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت أسواق عبد الله العثيم من فترة ليست ببعيدة بعم مشروع التبرع بالهلل، يعتبر مشروع التبرع من المشاريع الرائدة التي قدمتها الشركة لأسواق عبد الله العثيم للاستفادة من فائض الأموال المقدمة من عملاء أسواق عبدالله العثيم على الهلل المتبقية انطلاقا من الأهداف النبيلة التي تقوم عليها هذه المجتمعات ووجودها في المجتمع الدور الذي لعبته مختلف الإدارات الرئيسية في الشركة والدعم الخيري المقدم. عروض العثيم عروض المواد الغذائية الطازجة من أسواق العثيم: تخفيضات العثيم ورق عنب الخليج محشي، وزن 2 كيلو جرام، فقط بسعر 30.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم رنجة البحار مدخنة تقدم من أسواق العثيم فقط بسعر 44.85 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية زيتون كوبوليفا اسود، وزن 5 كيلو جرام، فقط بسعر 105.95 ريال سعودي.

زيتون كوبوليفا اسود شرائح، وزن 900 جرام، فقط بسعر 51.75 ريال سعودي بدلاً من 21.80 ريال سعودي.

زيتون كوبوليفا اسود، وزن 5 كيلو جرام، فقط بسعر 60.95 ريال سعودي بدلاً من 74.73 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية عروض العثيم الأسبوعية مرتديلا سنيورة رومي زيتون، وزن 500 جرام، فقط بسعر 15.28 ريال سعودي.

خصومات العثيم عجينة سمبوسة الميدان بر، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 14.65 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم عجينة سمبوسة الميدان حلا، وزن 500 جرام، فقط بسعر 7.88 ريال سعودي.

صدور دجاج التنمية بدون عظم، وزن 450 جرام، فقط بسعر 15.75 ريال سعودي.

دجاج التنمية طازج طبق، وزن 1000 جرام، فقط بسعر 15.50 ريال سعودي.

دجاج التنمية طازج طبق، وزن 1200 جرام، فقط بسعر 16.50 ريال سعودي.

جبن طعمة ميلك دبل كريم، وزن 1.5 كيلو جرام، فقط بسعر 32.81 ريال سعودي.

جبن الزهار اسطنبولي بالفلفل، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 21.80 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 10 ل 70% على جميع المنتجات تسوق الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.