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عمر شويل - جدة تقدم ساكو خصومات كبيرة وتعتبر ساكو من أكبر وأهم الشركات في جميع الأدوات ومستلزمات السفر وجميع الأجهزة الكهربائية الحديثة في العديد من الدول والمناطق خارج المملكة العربية السعودية ويتم عرضها في المعرض، هنا يمكنك عرض والحصول على كتالوج معدات Saco، هذا شيء لا يمكنك التفكير فيه لهذا السبب إذا كنت بحاجة إلى جهاز يجب عليك تحديده من كتالوج الشركة والاتصال للطلب أو الذهاب إلى أقرب فرع من فروع شركة ساكو. عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات ساكو على أدوات نقل العفش : خصومات ساكو عربة نقل يدوية حمولة، 250 كيلو جرام، فقط بسعر 479.75 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو ترولي بعجلات مطاطية، حمولة 300 كيلو جرام، فقط بسعر 306.50 ريال سعودي.

غلاف فقاعات هواء، أبعاد 12 انش×15 قدم، مقاس صغير، فقط بسعر 10.75 ريال سعودي.

ويقدم ساكو بتقديم حبل ومشد لرفع ونقل العفش، فقط بسعر 116 ريال سعودي.

عربة نقل يدوية حمولة 150 كيلو جرام، فقط بسعر 349.75 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأسبوعية عروض ساكو الأسبوعية صندوق 3 طبقات، أبعاد 610 طول×460 عرض×610 ارتفاع مم، فقط بسعر 10.75 ريال سعودي.

خصومات ساكو صندوق 3 طبقات، أبعاد 620 طول×580 عرض×580 ارتفاع مم، فقط بسعر 13 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو صندوق 3 طبقات، أبعاد 580 طول×570 عرض×570 ارتفاع مم، فقط بسعر 12 ريال سعودي.

ترولي بعجلات مطاطية، حمولة 150 كيلو جرام، فقط بسعر 192.50 ريال سعودي.

أداة دوارة 4 قدم، 1000 كلغ مربعة أبيض، فقط بسعر 169.75 ريال سعودي.

بكرة دهان، 4’1000كجم، مربعة رمادي، فقط بسعر 169.75 ريال سعودي.

شريط لاصق متين الصنع شفاف، بطول ٣ متر، فقط بسعر 24 ريال سعودي.

حقيبة نايلون اب كارت، فقط بسعر 19.75 ريال سعودي.

صندوق مموج، حمولة 14 كيلو، 6 انش×6 انش×6 انش، فقط بسعر 8.50 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ساكو للعدد والأدوات ومستلزمات الأجهزة الكهربائية الحديثة www.saco.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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