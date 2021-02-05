شوف عروض بنده الأسبوعية الموفرة لشهر فبراير 2021 خصومات تصل إلى 50٪

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية ومازال هايبر بنده السعودي يقدم مهرجان الخصومات على أغلب السلع والمنتجات التجارية في مختلف فروعه المنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، ونذكر أن الكثيرُ من مواطني المملكة العربية السعودية يهتمون ويتبعون عروض وتخفيضات متجر بنده، ولقد تصل نسبة الخصم على معظم المنتجات والسلع التجارية إلى 50٪ أي نصف الثمن، ولم تتوقف العروض على الخصومات فقط بل شملت أيضاً عرض 1+1 وهو شراء منتج والحصول على واحد إضافي مجاناً. عروض بنده السعودي على بعض السلع الغذائية سعر الكيلو من سمك مدخن رنجة هانج أردني عمارة 42.95 بدلاً من 56.95

سعر الكيلو من خيار مخلل طيبة 14.95 بدلاً من 21.95

سعر الكيلو من مرتديلا بقرى سادة أوبالزيتون حلواني أخوان 29.95 بدلاً من 42.95

سعر الكيلو من صدر حبش مدخن حلواني أخوان 86.95 بدلاً من 114.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من حلاوة طحينة الخروف 13.95 بدلاً من 17.25 ريال سعودي

سعر الكيلو من بسطرمة حلواني 94.95 بدلاً من 120.50 ريال سعودي. عروض بنده على تشكيلة المكسرات والتوابل سعر الكيلو من لوز أبيض أنصاف 59.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من قهوة سوداء أو فاتحة 39.95 ريالاً

سعر الكيلو من ذرة الفشار 6.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من حبوب الكزبرة 18.95 ريال سعودي

عرض سعر الكيلو من الكمون المطحون 29.95 ريال سعودي. عرض بنده علي المخبوزات اليومية عرض الكيلو من بسكويت مصري مدور بسعر 18.95 بدلاً من 22.75 ريال سعودي

سعر الكيلو من البيتي فور المشكل 18.95 بدلاً من 28.50 ريالاً

سعر العلبة من كروسان الزبدة مكون من 10 حبات 4.95 بدلاً من 6.75 ريال سعودي

سعر العلبة من كروسان الزعتر مكون من 10 حبات 5.95 بدلاً من 7.75 ريال سعودي

سعر العلبة من كروسان الجبنة مكون من 10 حبات 5.95 بدلاً من 7.75 ريال سعودي

سعر العلبة من كوكيز قمر الدين أو التمر أو الشوكولاته 18.95 بدلاً من 24.95 ريالاً

سعر 320 جرام من خبز التوريتلا إم أف 11.95 بدلاً من 14.95 ريال

سعر (20×25 جرام) من كب كيك يمامة غندور 9.95 ريال

سعر العلبة من مانشي رول كيك فانيليا أو شوكولاتة أو فراولة أمريكانا بسعر 3.95 بدلاً من 6.25 ريال سعودي

سعر العلبة من كب كيك لوزين بحشوة 9.95 بدلاً من 11.50 ريال سعودي.

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