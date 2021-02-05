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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل 3 وصفات طبيعية لتنظيف السجاد شديد الاتساخ في مكانه بمكونين فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة افضل 3 وصفات طبيعية لتنظيف السجاد ، أموالًا كثيرة تصرفيها سَيدتي في شراء منظفات لتنظيف السجاد، لأنه من الطبيعي مع مرور الوقت يُصبح لونه مُتغير، ويَلتصق به الأتربة والأوساخ، خاصة وإن كان لديك أطفال يٌصبح الأمر أكثر صعوبة، لأنك لن تحتاجين فقط لمٌنظف فقط، بل ستحتاجين أيضًا إلى مُطهر يُزيل الأوساخ ويَعمل على تَطهير السجاد من البكتيريا والجراثيم، ولَهذا سَنقدم لكي سيدتي وصفات طبيعية لتنظيف السجاد قوية وتُزيل الأوساخ والأتربة، وتُعيد إليكِ السجاد بحالته الأولى، وغير مُكلفة، والأهم أنها سَتعمل على طرد البكتيريا والأوساخ أيضًا.
افضل 3 وصفات طبيعية لتنظيف السجاد
هل تَعلمين سيدتي أنه يُمكنك الاعتماد على مُكونات متوفرة لديك بالمطبخ بكثرة في تنظيف السجاد بأقل الإمكانيات لا تَقلقي سيدتي سَنتعرف عليها الآن، وشاهدي بنفسك النتيجة من أول استعمال:-
الطريقة الأولى
- سَنحتاج في تَحضيرها إلى كوب من الخل الأبيض المُركز + ربع كوب من الماء + قطعة من القماش يُفضل من الألياف الدقيقة.
- يتم وضع المكونين معًا في زجاجة بخاخ وتُرج جيدًا.
- رشي من هذا المحلول على الأماكن التي تَحتوي على البقع واتركيها حتى تجف.
- كرري نفس الخطوات كلما تشعرين أنها تجف ثم افركيها بالقماش.
الطريقة الثانية
- سَنحتاج في تَحضيرها إلى مُكون واحد فقط وهو الثلج الذي سَيٌساعدنا في إزالة اللبان والمواد الملتصقة بالسجاد.
- أضيفي بعض من مُكعبات الثلج في الأكياس واحمي اغلاقها جيدًا.
- ضعي كيس الثلج على الأماكن التي بها اللبان والمواد الملتصقة.
- اتركيها لمدة 15 دقيقة وشاهدي إزالتها بدون بذل أي مَجهود.
الطريقة الثالثة
- في تلك الطريقة سَنحتاج لمكون هو من أقوى وأشهر المواد التي تٌستخدم في التنظيف وهو كربونات الصودا والذي لديه قدرة كبيرة في استعادة لون السجاد بدون تعب أو مجهود.
- رشي القليل منه على السجاد واتركيه لمدة 10 دقائق ثم رشي عليها القليل من الماء باستعمال زجاجة بخاخ.
- يَجب ألا تَزيد كمية الماء بشكل مُبالغ فيه، ثم باستعمال قطعة من القماش مرريها على السجاد مع فركه بحركات خفيفة.
- اشفطي المتبقي من كربونات الصودا على السجاد باستعمال المكنسة الكهربائية، ومع ضرورة التأكد أن السجاد قبل المرور بَهذه الخطوات نظيف ولا يَحتوي على أي غبار.
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