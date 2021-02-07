شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات هائلة لا مثيل لها تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق أكسترا تخفيضات داخل المملكة العربية السعودية تقدمها وتوفرها أسواق أكسترا بأقل الأسعار وأكبر التخفيضات على مجموعة متنوعة من أجهزة المنزل الكهربائية، صغيرة الحجم منها وكبيرة الحجم، ومنها الأجهزة الخاصة بغلايات المياه، والأجهزة الخاصة بمبردات المياه، سواء لتبريد المياه فقط أو تقديم المياه الباردة والحارة، من أكبر الشركات العالمية ومنها شركة كلاس برو وشركة كينوود. عروض أكسترا خصومات اكسترا على منتجات كينوود الكهربائية من أسُواق اكسترا: تخفيضات اكسترا الصنف غلاية مياه كهربائية من ماركة كينوود، سعة الغلاية 1.6 لتر، مصدر الطاقة 3000 واط، ثمن الغلاية الحالي(149)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(199)ريال سعودي، بتخفيض خمسين ريال سعودي، وبخصم 25٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة

تنزيلات اكسترا الصنف مفرمة لحم من إنتاج شركة كينوود، ثمن المفرمة الحالي(699)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 34 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

الصنف جهاز خلاط من إنتاج شركة كينوود، اللون أبْيض، ثمن الخلاط الحالي(199)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع عشرة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على مبردات المياه من ماركة كلاس برو: عروض اكسترا الأسبوعية الصنف براد مياه من ماركة كلاس برو، ثمن المبرد الحالي(599)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(799)ريال سعودي، بتخفيض مئتان ريال سعودي، وبخصم 25٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع تسعة وعشرين ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

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