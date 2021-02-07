شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 4 أيام خصم يصل ل 70% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية يعتبر من أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية، فمن خلال العروض المقدمة من متجر عبد الله العثيم يمكننا تلبية ما نحتاج إليه من غذاء وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل عروض العثيم لهذا الأسبوع. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم بلغ سعر التفاح الفوجي الصيني إلى 3.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم مانجو كيني بلغ سعره 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر سالترا باكستاني إلى 2.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4.95 ريال سعودي.

وصل سعر الجوافة إلى 6.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.95 ريال سعودي.

وصل سعر صندوق الخيار إلى 6.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.95 ريال سعودي.

فلفل بارد حر بلغ سعره 6.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.95 ريال سعودي.

وصل سعر الأفوكادو إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14.95 ريال سعودي.

سعر الليمون وصل إلى 3.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 6.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأخيرة تنزيلات العثم على سعر المكسرات المشكلة بلغ 36.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 54.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين تمور العنبر بلغ سعره 29.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 34.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية سعر التين المجفف بل 24.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 34.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم وصل سعر العدس إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.50 ريال سعودي.

سعر الزبيب الإيراني بلغ 11.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 19.95 ريال سعودي.

سعر الجوز بلغ 41.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 63.95 ريال سعودي.

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