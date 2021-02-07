شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 70% لمدة 4 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية أقوى التخفيضات والخصومات فقط من هايبر بنده تشمل أفضل خصومات بنده هايبر ماركت من المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من المنتجات من أفضل الأطعمة بما في ذلك خصم الدجاج المكسيكي اللذيذ الكامل لهذا الأسبوع والذي يتضمن مجموعة متنوعة من النكهات، بعضها حار وبعضها مخصص للكبسة أو الكاري أو نكهة الشواء التي يقدمها بسعر منخفض وجودة عالية بالإضافة إلى عروض أخرى من دجاج الوطنية اللذيذ بمختلف الأشكال والأحجام وعروض لا تقاوم وأسعار لا تقبل المنافسة. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على الدجاج المكسيكي اللذيذ: خصومات بنده دجاجة مكسيكية كاملة تنتجها شركة اليوم حار جداً وزن الدجاج 800 جرام سعر الدجاج الحالي فقط (14.50) ريال سعودي والسعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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تنزيلات بنده صنف عبارة عن فروج كاملة من إنتاج شركة الوطنية وزن العبوة 450 جرام والسعر الحالي (6.50) ريال فقط والسعر شامل الضريبة.

أرجل دجاج تنتجها شركة وطنية وزن العبوة 450 جرام وسعر الحزمة الحالي (6.50) ريال فقط ويشمل السعر قيمة الضريبة.

برديكس أنصاف صدور الدجاج، بدون عظم وبدون جلد، وزن 2.5 كيلو جرام، السعر الحالي للكيس 34.95 ريال سعودي بدلاً من 54.50 ريال سعودي.

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