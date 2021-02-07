شوف جرير جوالات خصم 50% علي الجوالات واللابتوبات بادر بالشراء في أسرع وقت

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عمر شويل - جدة جرير جوالات ، عروض جرير الأسبوعية تقدم أفضل العروض والخصومات اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض في السطور القليلة القادمة خصومات علي الجوالات واللابتوبات بخصم يبدأ من 20% حتي 50% علي هواتف سامسونج وهواوي ولاب توبات اسوس، msi، ميكروسوفت، ايسر مع هدايا قيمة من المكتبة فتابعوا معي.

عروض جرير جوالات سامسونج

سامسونج جالكسي زد فولد2 مساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت و12 جيجا ذاكرة عشوائية خصم 10% بسعر 7199 بدلا من 7999 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة.

جالكسي مساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت و12 جيجا ذاكرة عشوائية خصم 10% بسعر 7199 بدلا من 7999 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة. GALAXY NOTE 10 PLUS الجيل الرابع 265 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية مع 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية خصم 43% بسعر 2499 ريال سعودي بدلا من 4379 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة. ( عرض خاص من جرير جوالات )

الجيل الرابع 265 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية مع 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية خصم 43% بسعر 2499 ريال سعودي بدلا من 4379 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة. ( عرض خاص من ) GALAXY NOTE 10 الجيل الرابع 265 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية خصم 43% بسعر 2199 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة.

الجيل الرابع 265 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية خصم 43% بسعر 2199 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة. سامسونج جالكسي اس 20 اف اي الجيل الخامس ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية خصم 23% بسعر حصري 2299 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 850 ريال سعودي هدية مجانية شامل قيمة الضريبة. ( عرض خاص من جرير جوالات )

اف اي الجيل الخامس ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية خصم 23% بسعر حصري 2299 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 850 ريال سعودي هدية مجانية شامل قيمة الضريبة. ( عرض خاص من ) سامسونج جالكسي اس 20 الترا مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية خصم 31% بسعر 3499 بدلا من 5099 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط الشهري 200 ريال شهريا شامل قيمة الضريبة.

مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية خصم 31% بسعر 3499 بدلا من 5099 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط الشهري 200 ريال شهريا شامل قيمة الضريبة. سامسونج جالكسي نوت 20 الترا الجيل الخامس مساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية خصم 22% بسعر 3999 بدلا من 5149 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط الشهري 228 ريال شهريا شامل قيمة الضريبة.

الجيل الخامس مساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية خصم 22% بسعر 3999 بدلا من 5149 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط الشهري 228 ريال شهريا شامل قيمة الضريبة. سامسونج جالكسي اس 20 بلس الجيل الخامس مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية خصم 35% بسعر 2699 بدلا من 4159 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط الشهري 200 ريال شهريا شامل قيمة الضريبة.

عروض مكتبة جرير على هواتف آبل ايفون أخري.

خصومات جرير جوالات هواوي

هواوي بي 40 برو مساحة الجيل الخامس تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية خصم 22% بسعر 2999 بدلا من 3829 ريا سعودي شامل الضريبة.

مساحة الجيل الخامس تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية خصم 22% بسعر 2999 بدلا من 3829 ريا سعودي شامل الضريبة. هواوي ميت 30 برو الجيل الرابع سعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية خصم 47% بسعر2099 بدلا من 3939 ريال سعودي. ( عرض خاص من جرير جوالات )

الجيل الرابع سعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية خصم 47% بسعر2099 بدلا من 3939 ريال سعودي. ( عرض خاص من ) عروض مكتبة جرير علي هاتف هواوي ميت 40 برو الجيل الخامس مساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية خصم 12% بسعر 3599 بدلا من 4099 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط 205 ريال سعودي شهريا شامل الضريبة.

عروض JARIR علي آبل ايباد وهواتف ايفون .

عروض وخصومات مكتبة جرير علي اللابتوبات

ام اس اي GT76 TITAN كمبيوتر محمول للألعاب 17.3 بوصة الجيل العاشر كور اي 9 انفيديا جي فورس ار تي اكس 2080 سوبر سعة 8 جيجا ذاكرة صلبة 1 تيرا متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي خصم 15% بسعر 17599 ريال سعودي بدلا من 20799 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط الشهري 1005 ريال سعودي شهريا شامل قيمة الضريبة.

كمبيوتر محمول للألعاب 17.3 بوصة الجيل العاشر كور اي 9 انفيديا جي فورس ار تي اكس 2080 سوبر سعة 8 جيجا ذاكرة صلبة 1 تيرا متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي خصم 15% بسعر 17599 ريال سعودي بدلا من 20799 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط الشهري 1005 ريال سعودي شهريا شامل قيمة الضريبة. اسوس زين بوك دو كمبيوتر محمول 14 بوصة الجيل العاشر انتل كور اي7 سعة 2 جيجا بايت انفيديا جي فوريس مساحة صلبة 1 تيرا اس اس دي خصم 33% بسعر 5099 ريال سعودي بدلا من 7599 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط الشهري 291 ريال سعودي شامل الضريبة.

كمبيوتر محمول 14 بوصة الجيل العاشر انتل كور اي7 سعة 2 جيجا بايت انفيديا جي فوريس مساحة صلبة 1 تيرا اس اس دي خصم 33% بسعر 5099 ريال سعودي بدلا من 7599 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط الشهري 291 ريال سعودي شامل الضريبة. مايكروسوفت SURGACE BOOK 3 لابتوب 2 في 1 منفصل لوحة مفاتيح وجهاز لوحي الجيل العاشر انتل كور اي7 15 بوصة 1 تيرا اس اس دي 32 جيجا رام خصم 11% من عروض جرير بسعر 12399 ريال سعودي بدلا من 13899 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط 708 ريال سعودي شهريا شامل الضريبة.

عزيز القارئ لقد استعرضنا اليوم بعض عروض جرير جوالات ولابتوبات نتمني لكم تجربة شراء ناجحة مع مكتبة جرير والتمتع بالخصم والهدايا المقدمة من المكتبة ونتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.