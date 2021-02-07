نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات لولو هايبر ماركت شهر فبراير علي المنتجات الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات لولو هايبر ماركت المنتظرة من الجميع لشهر فبراير مميزة جدا علي جميع المنتجات سواء الأجهزة الكهربائية أو الجوالات أو لاب توب والمواد الغذائية وجميع لوازم المنزل، يتميز لولو هايبر ماركت بالانتشار ومتواجد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ويقدم جميع المنتجات التي يحتاج إليها الجميع وتتنوع المنتجات لتوفر جميع الخدمات للمواطنين في مكان واحد، عروض وتخفيضات لولو منتظرة من الجميع ومستمرة ومتنوعة. عروض وتخفيضات لولو هايبر ماركت عروض وتخفيضات لولو أرز أبو كاس مزة بسمتي ١٠ كج بخصم ٢٩%، يتوفر AbuKass sella Basmati 10 kg بسعر ٥٩.٩٠ ريال سعودي.

شمس زيت دوار الشمس ٢*١.٥ لتر بسعر مميز و خصم ٣٥%، يتوفر shams sunflower oil 2*1.5 litre بسعر ١٩.٩٥ ريال سعودي. كاجو هندي للكيلو cashew Nuts W320 India per kg، توفر المنتج بخصم ٢٤% بسعر مميز ٤١.٩٠ ريال سعودي.

تانج مشروب سريع التحضير بخصم هائل ٤٩%، يتوفر Tang instant drink 1kg بسعر مميز ١٣.٩٥ ريال سعودي.

صدور فراخ من داري طرية ٢ كج، تتوفر Dari Tender Checken breast 2kg بسعر ٣٢.٩٥ ريال سعودي بخصم ٣٣%.

حليب المراعي طويل الأجل كامل الدسم/قليل الدسم ١لتر ١٠ قطع +٢ قطعة مجانا، يتوفرAlmarai UHT Milk Full Fat/Low fat 1litre 10+2 free بسعر مميز ٣٧.٩٥ ريال سعودي بخصم ١٤%.

أنكور حليب مجفف ١.٨ كج، يتوفر Anchor Milk Powder 1.8kg بسعر ٣٩.٩٥ ريال. الكبير فيليه الدجاج مغلف بالخبز ٤٥٠جم، يتوفر Al Kabeer Breaded Chicken fillet 450gm بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي. تخفيضات لولو ماركت أرز تاج الهند أرز بسمتي أبيض ٥ كج ، Taj Al Hind white basmati Rice 5Kg بسعر مميز ٣٢.٥٠ ريال سعودي وخصم ١٩%. طحين كويتي لجميع الاستخدامات ١كج*٣ حبات، يتوفر Kuwaiti All Purpose flour 1kg*3 بسعر مميز ١٠.٩٥ ريال سعودي.

البيكر طحين اتا طازج ٥ كج، يتوفر Al Baker chakki fresh Atta 5kg بسعر ١٦.٩٥ ريال سعودي.

هناء طماطم مقشرة كاملة/مقطعة ٤٠٠جم * ‏٣ حبات، يتوفر Hanaa Whole Peeled/chopped Tomato 400gm*3 بسعر ٥.٩٥ ريال سعودي.

تسالي رقائق البطاطس ٢٥ جم ١٢ حبة Tasali Potato Chips 25gm، تتوفر بسعر ٦.٩٥ ريال سعودي. المراعي حليب مجفف مدعم كامل الدسم ٢.٥ كج Almarai Milk Powder fortified full cream 2.5kg، يتوفر بسعر ٥٤.٩٥ ريال سعودي بخصم ٣٨% .

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