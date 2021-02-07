شوف تحديث عروض الجوالات في جرير وتخفيضات حديثة تصل الى 43% على الجوالات واللابتوب والأجهزة اللوحية

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عمر شويل - جدة تحديث عروض الجوالات في جرير، تعد jarir bookstore مكتبة جرير بالمملكة من أشهر المكتبات التي توجد بالسعودية، تعتبر مكتبات جرير من أهم وأكبر الأماكن بالمملكة، من حيث أفضل العروض التي تقدمها للمواطنين ولعملائها بالمملكة العربية السعودية الذين ينتظروها من وقت لآخر، من هذه العروض ايفون ١٢ جرير، تقسيط جوالات جرير، كود خصم جرير، لابتوب جرير، عروض جرير للجوالات، بطاقة سامبا جرير، ايفون اكس جريرتخفيضات جرير و عروض جرير اليوم وغير ذلك الكثير. أحدث عروض جرير للجوالات عروض الجوالات في جرير تي سي ال جوال، بلس 10، سعة 256 جيجابايت بسعر 999 ريال سعودي، وفر 350 ريال سعودي، اللون فضي الجيل، أزرق مون.

بطاقة خصم جرير تي سي ال جوال، 10L، سعة 256 جيجابايت بسعر 699 ريال سعودي، وفر 200 ريال سعودي، اللون أبيض، أزرق ماريانا، الجيل.

تقسيط جوالات جرير تي سي ال جوال، 10SE، سعة 128 جيجابايت بسعر 599 ريال سعودي، وفر 150 ريال سعودي، اللون فضي جليدي، لون الليل.

عروض جوالات جرير نوكيا جوال، 8.3، سعة 128 جيجابايت، لون الليل، بسعر 1879 ريال سعودي وفر 190 ريال سعودي.

عروض جرير على الجوالات سامسونج جالكسي زد فولد2، بسعر 7199 ريال سعودي، سعة 256 جيجابايت خصم 10%.

كود خصم جرير سامسونج جالكسي نوت 10 بلس، بسعر 2499 ريال سعودي خصم 43%، سعة 256 جيجابايت. عروض جرير اليوم على الأجهزة اللوحية و لابتوب جرير لابتوب جرير جهاز كمبيوتر، أبل ماك بوك برو 13، بسعر 8999 ريال سعودي، Z11C Retina + Touch.

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عروض لاب توب جرير ابل ماك بوك برو 13، جهاز كمبيوتر محمول بسعر 10399 ريال سعودي، Z0Y7 Retina + Touch.

بطاقة سامبا جرير لابتوب 2 ×1 متحول، إتش بي، سبيكتر اكس 360، بسعر 8349 ريال سعودي وفر 650 ريال سعودي، eb0001nx – 15.

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