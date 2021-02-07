نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية القبول في الجامعات السودانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دليل القبول في الجامعات السودانية، كانت قد ظهر مؤخرًا نتيجة الثانوية العامة في دولة السودان وقام عدد كبير من الطلاب في مختلف المدارس بالبحث عن تلك الجامعات السودانية التي يمكن لهم أن يقوموا بتقديم أوراقهم للتسجيل بها وذلك تبعًا للمجموع الكلي الحاصل عليه كل طالب، وأيضًا التقديم في الجامعات السودانية لا يتوقف فقط على الطلاب السودانيين ولكن يمكن أيضًا يمكن لجميع طلاب الدول العربية التقديم في الجامعات السودانية.

رسوم التسجيل في الجامعات السودانية

قامت وزارة التعليم العالي في دولة السودان بالإعلان عن البدء في قبول طلبات التسجيل في جميع الجامعات السودانية وقامت بدعوة الطلاب إلى تسجيل جميع رغباتهم واستقبال رغباتهم من اليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي عام 2021، وتلك الرسوم المطلوبة للتسجيل في الجامعات كالتالي:

الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من دولة السودان يجب عليهم أن يقوموا بدفع 100 جنيه سوداني.

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من أول العربية أو الأجنبية يجب عليهم أن يقوموا بدفع 30 دولار أمريكي.

شروط القبول في الجامعات السودانية

قامت وزراة التعليم العالي في دولة السودان بتحديد الشروط التي يجب توافرها لكي يتم قبول التسجيل لطلاب الثانوية العامة في الجامعات وتلك الشروط كالتالي: