شوف أقوى عروض جرير للجوالات لعام 2021 وامكانيات هاتف سامسونج Galaxy S 21 Series 5G التفصيلية

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أقوى عروض جرير للجوالات لعام 2021 وهو هاتف سامسونج Galaxy S 21 Series 5G

يمكن لـ 8K Video Snap إنتاج صور بدقة تصل إلى 33 ميجابكسل.

يعتمد الحد الأقصى من اقتصاص الصورة على دقة الصورة الأصلية وحجمها.

يتضمن القياس المكاني القياس الرقمي، والذي قد يؤثر على جودة الصورة.

تحتاج إلى الاتصال بأفضل شبكة 5G قد تختلف السرعة الفعلية حسب البلد/ المنطقة والمشغل وبيئة المستخدم.

يعتمد دعم الجهاز للسوار على المنطقة أو مزود الخدمة.

يعتمد توفر شبكات الجيل الخامس على الدولة والمشغل وبيئة المستخدم.

قد يختلف التوافر الفعلي والجودة وفقًا لظروف الشبكة والبلدان/ المناطق والمشغلين.

قد يختلف توفر بطاقات SIM المزدوجة باختلاف البلد أو شركة الاتصالات، تُباع بطاقات Nano SIM بشكل منفصل.

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مع الشحن فائق السرعة يمكنك الحصول على طاقة أكثر بنسبة 50٪ في 30 دقيقة وفقًا لنتائج الشحن عالي السرعة الصادرة عن اختبار معمل Samsung، تم إجراء الاختبار باستخدام شاحن طاقة بقوة 25 وات (مع طاقة متبقية بنسبة 0٪ وإيقاف تشغيل جميع الخدمات) الذي يأتي مع الجهاز للشحن والوظائف والشاشات . تعتمد سرعة الشحن الفعلية على الاستخدام الفعلي وظروف الشحن وعوامل أخرى، يُباع الشاحن فائق السرعة بقوة 25 واط بشكل منفصل.

يُباع الشاحن اللاسلكي بشكل منفصل. ينطبق الشحن اللاسلكي السريع 2.0 فقط على أقواس الشاحن اللاسلكي وأقواس الشاحن اللاسلكي المزدوج نوالأجهزة الأخرى التي تدعم أنظمة الشحن اللاسلكي بقدرة 10 وات أو أكثر، تعتمد سرعة الشحن الفعلية على الاستخدام الفعلي وظروف الشحن وعوامل أخر، يتطلب الشاحن اللاسلكي توصيل طاقة.