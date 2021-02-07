نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض لولو السعودية مية ومية بمناسبة الوصول لعدد 200 فرع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو السعودية يقدمها لكم في عدد من منافذ المملكة بمناسبة الوصول لعدد 200 فرع لولو هايبر ماركت، واحتفالاً بهذه المناسبة أطلق لولو هايبر ماركت السعودية مجلة لمجموعة من العروض والخصومات المميزة تحت مسمى لولو مية ومية، وبالطبع هذه العروض مقدمة لفترة محدودة وهي الفترة من 6 فبراير وحتى 13 فبراير 2021، كما يمكن الاستفادة منها خلال تلك الفترة بزيارة أي من منافذ الدمام والخبر والأحساء والجبيل. مجلة عروض لولو السعودية مية ومية على أدوات المطبخ: طقم أواني طهي من برستيج صناعة تايلاندية مكون من 22 قطعة بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 807 ريال.

طقم أواني طبخ من تيفال مكون من 8 قطع بسعر 469 ريال سعودي بدلاً من 959 ريال.

طقم أواني طهي من تيفال سوبر كوك مكون من 7 قطع فقط بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 362 ريال.

مقلاة من ماركة برستيج مقاس 28 * 24 بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال.

طقم أواني طبخ جرانيت مكون من 9 قطع من شيفلاين بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من 494 ريال.

قدر ضغط ستيل من شيفلاين سعته 7 لتر بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

إناء لحفظ الطعام مصنوع من الستانليس ستيل من ماركة شيفلاين فقط بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 60 ريال أي بنصف الثمن.

لولو لوح تقطيع بنصف الثمن أي بسعر 12 ريال سعودي بدلاً من 24 ريال.

مقلاة هوائية من أيكون سعة 5 لتر بخصم رائع فبدلاً من 549 ريال سعودي تستطيع شراؤها فقط بسعر 199 ريال. بعض عروض لولو السعودية مية ومية على المفروشات المنزلية وحقائب السفر: منشفة حمام متنوعة من ماركة يوتيكا مقاس 75 * 140 فقط بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال.

سجادة من هوم ويل أشكال مختلفة ومتنوعة مقاس 200*300 سم بسعر 384.5 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال، ومقاس 230*160 سم بسعر 237.5 ريال سعودي بدلاً من 475 ريال، أما مقاس 12*170 سم بسعر 131.5 ريال سعودي بدلاً من 263 ريال، وأخيراً السجادة مقاس 100*200 سم بسعر 74 ريال سعودي بدلاً من 140 ريال.

طقم حقائب سفر من أمريكان توريستور مكون من 3 قطع بمقاسات مختلفة فقط بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 1200 ريال.

طقم حقائب سفر أوكلاند ناعمة مكون من 3 حقائب متعددة المقاسات بسعر 439 ريال سعودي بدلاً من 985 ريال.

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