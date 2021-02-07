نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نستو السعودية الرياض والبريدة من 7 فبراير حتى 9 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض شركة نستو اليوم بخصومات وتخفيضات هائلة على جميع منتجاتها والتي تعتبر نتسو من أكبر واشهرشركات هايبر ماركت في السعودية والتي تتكون من جميع أنواع الفواكه والخضروات مثل برتقال فالنسيا، وتفاح رويال جالا، وجزر طازج، بطيخ هندي، ومانجو بيرو، وطماطم، وبطاطس سعودي، ويتوفر أيضا جميع الأجهزة الكهربائية مثل طقم أواني طهي رويال فورد، وطقم أواني طهي من رويال فورد 8 قطع، وطقم عشاء ميلامين من رويال فورد 45 قطعة، ورويال برنس ترمس لحفظ السوائل، وإبريق حليب سيراميك، ورويال فورد طقم مقلاة غير لاصقه، وشواية باربكيو، ورف صحون، وخلاط يدوي، ومجموعة الحاويات 6 قطع، وطقم أكواب عصير أنيقة.

عروض نستواليوم

تشمل عروض نستو اليوم خصومات أسبوعية على كل منتجاتها والتي هي تتكون من المنظفات وأدوات العناية بالشعر والبشرة مثل صابون كاجي سان لتفتيح، وجيليت بلو، وكولجيت معجون أسنان، وجونسون شامبو، وشامبو فأتيكا، وعطر روما، ومزيل الشعر قيت، واس تي إيفر، وزيت الشعر جولد، وغسول اطباق لوكس صن لايت بالليمون، ومطهر ماكسي فلاش، ومناديل أونو للوجة، وفوط صحية سوفي أجنحة، وكلاسيك داستي، ومطهر داك استد وسائل ديتول المطهر، ويوجد أيضا جميع أنواع الأسماك مثل سمك باراوموندي، وسمك سافي، وسمك سيلفر بارا، ويتوفر غير ذلك من المنتجات الأخرى في عروض نستو اليوم.

طماطم 1.95 ريال.

لحم برازيلي 22.90 ريال.

بطاطس 1.95 ريال.

مسحوق غسيل اومو 15.95 ريال.

ارز ابو كاس بسمتي 59.95 ريال.

سمك سيلفر 6.95 ريال.

زنجبيل صيني 7.95 ريال.

مانجو بيرو 6.95 ريال.

قصب السكر المصري 12.95 ريال.

لحم بقري باكستاني بالعظم 24.90 ريال.

بسكويت لوتس بالكراميل 17.95 ريال.

بسكويت ديمة كليجا 10.95 ريال.

حلاوة بيدر سادة 12.95 ريال.

نور زيت عباد الشمس 26.95 ريال.

فودي مايونيز 11.95 ريال.

المراعي حليب 10.95 ريال.