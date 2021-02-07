نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم Panda في السعودية عروض هايبر بندة الموفرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم في السعودية، أقوى عروض بنده الالكترونية Panda الموفرة، ومهرجان الخصومات والتخفيضات على أسعار الشاشات والجوالات والإلكترونيات والأجهزة اللوحية والكهربائية، وعروض بنصف السعر وخصومات تصل حتى 60%، يقدمها هايبر بنده Hyper panda السعودية لعملائه الكرام في مهرجان بنده للأسبوع الثالث على التوالي، ونوافيكم بكافة التفاصيل حول عروض بندة والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 فبراير 2021 والموافق 27 جمادي الثاني 1442، أو تستمر العروض حتى نفاذ الكمية المتاحة، وتُقدم متاجر السعودية مجموعة من أقوى العروض والتخفيضات على أسعار العديد من المنتجات الإلكترونية والغذائية بمختلف أنواعها، حتى يتمكن المواطنين من إختيار حاجاتهم الشهرية بأرخص الأسعار وإليكم صور العروض. عروض بنده اليوم عرض خاص على هاتف سامسونج الذكي A42، يدعم شريحتين إتصال، ويدعم شبكة الجيل الخامس 5G بسعر 1399 ريال سعودي.

عرض مميز على هاتف سامسونج الذكي A21s، يدعم شريحتين إتصال، ويدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 829 ريال سعودي.

عرض حصري على هاتف سامسونج الذكي A12 وصل حديثًا، يدعم شريحتين إتصال، ويدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G بسعر 599 ريال سعودي.

عرض جوال سامسونج A31 الذكي، يدعم شريحتين إتصال، يدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G بسعر 899 ريال سعودي. عروض هايبر بنده عرض الاسبوع على هاتف هواوي Y7a المميز يدعم شريحتين إتصال، والشبكة من الجيل الرابع 4G بسعر 769 ريال سعودي.

عرض خاص على هواوي نوفا 7i يدعم شريحتين إتصال، ويدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G بسعر 879 ريال سعودي بدلًا من 1149 ريال سعودي.

سعر هاتف هواوي Y9A يدعم شريحتين إتصال، والشبكة من الجيل الرابع 4G بسعر 1089 ريال سعودي.

خصم مميز على هاتف أونور الذكي 10X Lite يدعم شريحتين إتصال والشبكة من الجيل الرابع 4G بسعر 759 ريال سعودي. عروض بندة الالكترونية خصم مميز على شاشة تلفزيون سكايوورث 65 بوصة 4K، تعمل بنظام الاندرويد وبسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 3066 ريال سعودي.

خصم خاص على شاشة تلفزيون امبكس جلوريا 65 بوصة 4K الذكية بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي، مع خدمة توصيل مجانية.

عرض خاص من هايبر بنده على شاشة تلفزيون تي سي ال 55 بوصة 4K سمارت تي في اندرويد بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

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