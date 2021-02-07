نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت شهر فبراير تسوق واربح سيارة ميني كوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت شهر فبراير أكثر من رائعة صفقات مذهلة للعملاء، تسوق واربح سيارة ميني كوبر، وللمشاركة في السحب توجه إلى أقرب فرع من لولو هايبر ماركت وأشترك قد تكون من ضمن ال 16 فائز، العرض قائم في جميع الفروع، ونبدأ العروض بشاشة سوني 55 بوصة ب 3.959 ريال، أيكون مقلاة تحمير ب 199 ريال، مولينكس خلاط ب 159 ريال، شارب غسالة صحون ب 1.399 ريال، شيفلاين طقم أواني طهي جرانيت 9 قطع ب 239 ريال، برستيج طقم أواني طهي غير لاصق 22 قطعة ب 379 ريال، تيفال طقم أواني طهي 8 قطع ب 469 ريال، تيفال طقم أواني للطبخ سوبر كوك 7 قطع ب 179 ريال، شيفلاين قدر ضغط ستيل 7 لتر ب 99 ريال، لولو لوح تقطيع ب 12 ريال.

عروض لولو ماركت شهر فبراير تسوق واربح سيارة ميني كوبر

شيفلاين طقم طبخ ستانلس ستيل ب 47 ريال، هوم رف الأطباق ب 21.45 ريال، شيفلاين أوبال أطقم أواني مائدة 38 قطعة متنوعة ب 99 ريال، جي سي حاوية طعام 3 قطع ب 14.50 ريال، سبيد زجاجة للمياه ستيل 500 مل ب 21.50 ريال، فيلتون صندوق تخزين 50 لتر ب 32.50 ريال، ستريت لاين لوح الكي للملابس ب 77 ريال، لولو دي إس ممسحة الأرضيات ب 13.75 ريال.

عروض لولو ماركت على المفروشات

1 قطعة مرتبة طبية + 1 قطعة لحاف مفرد+ 1 قطعة شرشف سرير مفرد+ 1 قطعة وسادة+ قطعة غطاء وسادة ب 200 جنية، أوستير شرشف سرير مفرد + 2 قطعة غطاء وسادة ب 25 ريال، هايل ليف بطانية ب 64 ريال، هايل ليف طاولة كمبيوتر ألومنيوم ب 49 ريال، بوتيكا منشفة حمام متنوعة ب20 ريال، كورتيجاني طقم لحاف 4 قطع ب 259 ريال، طاولة دراسة مع كرسي الأطفال متنوع ب 74 ريال.

عروض لولو ماركت الأسبوعية

سبورتس تشامبيون سجادة يوجا ب 29.50 ريال، سبورتس تشامبيون لعبة السبورة المغناطيسية ب 41.50 ريال، وين بلس مظلة طويلة ب 27 ريال، واجون ار حقيبة ظهر 19 بوصة ب 54.50 ريال، إتن حقيبة ظهر 18 بوصة ب 60 ريال، وين بلس علبة أقلام رصاص 12 قلم ب 7.25 ريال، سبورت اي إن سي دراجة قابلة للطي 16 بوصة ب 499 ريال، فروزن دمية لعبة الشعر للأطفال ب 124.50 ريال، سكيد فوجن لعبة مغناطيسية متنوعة ب 14 ريال.