شوف عروض بنده مازالت مستمرة خلال شهر فبراير لا تدعها تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض بنده 2021م، متجر بنده متخصص في بيع المنتجات الغذائية وبأرخص سعر أي يمكن لمواطنين المملكة العربية السعودية الاستفادة من تلك العروض، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة من متجر بنده. عروض بنده عروض متجر بنده في السعودية وصل سعر زيت دوار الشمس إلى 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 22.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر زيت دوار الشمس شروق إلى 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 25.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كريمة البندق والكاكاو بلغ سعرها إلى 15 ريال سعودي، بدلاً من سعر 29.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زيت زيتون بكر الراقي بلغ سعره 20 ريال سعودي، بدلاً من سعر 32.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شوربة شعيرية سريعة التحضير بلغ سعرها 20 ريال سعودي، بدلاً من سعر 23.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بندة اقوى واروع تخفيضات بندة الاسبوعية فى مهرجان الخصومات الاسبوعى من بندة شعيرية سريعة التحضير إندومي بلغ سعرها 20 ريال سعودي، بدلاً من سعر 23.26 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مكرونة قودي بلغ سعرها 15 ريال سعودي، بدلاً من سعر 19.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بسكويت للشاي بلغ سعره 15 ريال سعودي، بدلاً من سعر 21.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر جبنة قشقوان إلى 20 ريال سعودي، بدلاً من سعر 32.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شوكولاتة رافايللو روشيه بلغ سعرها 15 ريال سعودي، بدلاً من سعر 19.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بندة خصومات بندة مازالت مستمرة خلال شهر فبراير. مبيض قهوة كوفي مايت بلغ سعرها 15 ريال سعودي، بدلاً من سعر 17.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر مكرونة قودي كربيشينس إلى 10 ريال سعودي، بدلاً من سعر 15 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر الزيت النباتي إلى 10 ريال سعودي، بدلاً من سعر 13.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر مكرونة كيدز أشكال المرح قودي بلغ 10 ريال سعودي، بدلاً من سعر 16.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ويفر لوكر بلغ سعره 10 ريال سعودي، بدلاً من سعر 14 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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