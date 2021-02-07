شوف عروض اكسترا هى الافضل دائما خصومات تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا في السعودية، اكسترا في المملكة العربية السعودية هي شركة متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية وأجهزة المنزل المختلفة، وتعتبر اكسترا من أشهر الشركات في هذا المجال، هدف الشركة الأساسي هو التوسع في مناطق عديدة داخل المملكة وخارجها، وذلك من أجل الوصول إلى كل العملاء في كل مكان، تقوم اكسترا بتقديم مجموعة من الخدمات الإضافية بعد عملية الشراء وذلك من الأسباب التي جعلت هذه الشركة مميزة. عروض اكسترا عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر مكواة بخار كلاس برو ١٨٠٠ واط خزان شفاف ١.٦ لتر ١٢٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨٩ ريال سعودي. بلغ سعر مكواة بخار بلاك اند ديكر ٢٢٠٠ واط لون أزرق ١١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧٩ ريال سعودي. بلغ سعر مكواة بخار فيليبس ٢٠٠٠ واط لون أحمر ٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣٩ ريال سعودي. بلغ سعر أريتي مكواة بخار ٢٠٠٠ واط لون أبيض وأزرق ٧٩ ريال سعودي بدلاً من ١٠٩ ريال سعودي. خصومات اكسترا اقوى خصومات اكسترا علي الاجهزة المنزلية خصومات كبيرة بجميع فروع اكسترا بلغ سعر برنسيس مكواة ضغط ٤٠ بوصة ١١٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦٦٩ ريال سعودي. بلغ سعر مكواة كبس برنسيس مقاس ٣٦ بوصة ١٠٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤٨٩ ريال سعودي. بلغ سعر مكواة بخار كلاس للملابس ٤ خطوات ١٨٠٠ واط ٣٨٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٩٩ ريال سعودي. تخفيضات اكسترا عروض اكسترا على قسم الألعاب بجميع فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية بلغ سعر بيبي بوفر سيارة تحكم عن بعد محركين مع مشغل أم بي ٣ تي أف يو أس بي ١١٨٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤٠٠ ريال سعودي.

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