شوف عروض بنده هى الاقوى بالمملكة خصومات تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض بنده في السعودية، سلسلة أسواق بنده في المملكة العربية تعتبر من أكثر الأسواق شهرة في مجال بيع المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والعناية بالمنزل أيضاً، وتقوم أسواق بنده ببيع المنتجات سواء بالتجزئة أو جملة، ومن الأسباب التي جعلت بنده مميزة عن باقي الشركات الأخرى، هو تقديمها بعمل مجموعة من العروض المختلفة على الكثير من المنتجات المطلوبة بشكل يومي. عروض بنده عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر زبادي طازج كامل الدسم نادك ١ ك ٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨ ريال سعودي. بلغ سعر علبة جبنة شيدر كريمي قابلة للدهن/ نادك ٥٠٠ جرام ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩ ريال سعودي. بلغ سعر عصير طازج نادك ١ لتر ٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١ ريال سعودي. بلغ سعر علب حليب طويل الأجل نادك ١٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣ ريال سعودي.3 خصومات بندة خصومات بندة على السلع الغذائية بلغ سعر ثلاث علب زبادي يوناني ندى ١٦٠ جرام ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤ ريال سعودي. بلغ سعر اثنان كيلو علب زبادي طازج كامل الدسم ١١ ريال سعودي بدلاً من ١٥ ريال سعودي. بلغ سعر ثماني علب زبادي كرافت ٢٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٧ ريال سعودي. تخفيضات بندة تخفيضات بنده على المنتجات الغذائية بلغ سعر علبة جبنة بيضاء داري ٥٠٠ جرام ٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١ ريال سعودي. بلغ سعر علبة رقائق عجينة الفيلو رقيقة وسميكة ٤٥٠ جرام ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢ ريال سعودي. بلغ سعر علبة رقائق سبرنج رول سويتز ٢٧٥ جرام ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦ ريال سعودي.

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