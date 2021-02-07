شوف عروض العثيم حنا الأوفر وتنزيلات حتى 47% على الحلويات والتسالي والشوكولاتة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم حنا الأوفر، شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعد في طليعة الشركات المهنية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل المجمعات التجارية الكبيرة، ولدى مجموعة عبد الله العثيم سلسلة من مجمعات (العثيم للتسوق) في المملكة العربية السعودية، وهو في الأساس نظام مجمع تجاري ضخم صحيح، لديها الآن 8 مجمعات تجارية ضخمة بمساحة إيجارية تزيد عن 5 مليون قدم مربع. التخفيضات من أسواق العثيم دائمة ومعروفة حتى بالإسم مثل عروض العثيم مول، عروض العثيم الاسبوعية، العثيم ماركت اكتساب، عروض الطازج من العثيم، عروض العثيم اليوم الاثنين، تخفيضات العثيم، عروض الجوالات في العثيم، مهرجان الطازج العثيم، عروض العثيم الالكترونية، ونشرات اسعار العثيم المخفضة. عروض العثيم على التسالي والحلويات عروض العثيم فقط من العثيم شيكولاتة جالاكسي حليب ناعمة/ بندق ميني وزن 225 جرام/ كراميل ميني وزن 252 جرام، فقط مقابل 12.95 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال سعودي.

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