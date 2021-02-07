نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات جرير علي التليفزيونات الذكية وافضل الماركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مكتبه جرير علي خصوماتها علي التلفزيونيات الذكية عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي يمكن لأي مواطن سعودي بالحصول عليها، وأعلنت أيضا علي أسعار التليفزيونات الذكية والخصومات الهائلة عليها والتي سوف نوضحها لم اكثر من خلال المقالة الأتية.

خصومات جرير علي التليفزيونات

أعلنت مكتبه جرير عن خصوماتها الهائلة علي جميع التليفزيونات الذكية والتي شملت افضل الماركات مثل تي سي إل و سامسونج و هاير، كما يمكن للمواطنين السعوديين بالحصول علي العروض ويمكن طلبها من علي صفحه المكتبة وكتابه العنوان التفصيلي للمواطن وبعدها يتم تسليم المنتج بنجاح، وسوف نوضح لكم افضل العروض علي التليفزيونات من خلال الأتي.

خصومات جرير علي تي سي إل

أعلنت مكتبه جرير الخصومات علي تليفزيونات تي سي إل والتي سوف نلخصها لكم من خلال الأتي:

تس سي أل 55t615 .55 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي بسعر 1799 ريال بدلا من 2299 ريال.

تس سي إل 55t715 .55 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي بسعر 1899 ريال بدلا من 2299 ريال.

تي سي إل 65c715 .65 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي بسعر 3199 ريال بدلا من 3999 ريال.

تي سي إل 65c815 .65 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي بسعر 3899 ريال بدلا من 5299 ريال.

تي سي إل 65t615 .65 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي بسعر 2449 ريال بدلا من 3099 ريال.

خصومات جرير علي هاير

قامت مكتبه جرير أيضا بالإعلان علي خصومات التليفزيونات من ماركة هاير وهي كالاتي:

هاير ssu .75 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي بسعر 4199 ريال بدلا من 8149 ريال.

هاير k6600 .40 بوصه 4k فل اتش دي بسعر 999 ريال بدلا من 1699 ريال.

هاير le43k6000 .40 بوصه فل اتش دي dlid بسعر 949 ريال بدلا من 1549 ريال.

هاير k6600uga .50 بوصه 4k ألترا اتش دي بسعر 1399 ريال بدلا من 2349 ريال.

هاير k6600 .65 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي dli بسعر 2599 ريال بدلا من 4399 ريال.

خصومات جرير علي سامسونج

والجدير بالذكر أن مكتبه جرير أعلنت أيضا علي الخصومات علي التليفزيونات من ماركة سامسونج وهي كالاتي:

سامسونج q60t .85 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي بسعر 9899 ريال بدلا من 21999 ريال.

سامسونج n5300 .49 بوصه فل اتش دي li بسعر 1749 ريال بدلا من 1999 ريال.

سامسونج tu7000 .55 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي بسعر 2339 ريال بدلا من 3749 ريال.

سامسونج tu7000 .58 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي بسعر 2499 ريال بدلا من 4399 ريال.

وفي النهاية نتمنى أن نكون قمنا بشرح جميع الخصومات علي التليفزيونات من مكتبه جرير مع توضيح الأسعار بالعروض والخصم عليها.