نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية بالسعودية وتخفيضات العثيم ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع تستمر حتى يوم 9 فبراير2021، وتشمل تخفيضات العثيم ماركت كافة المنتجات الغذائية والمشروبات، وتشكيلة متنوعة من الخضراوات واللحوم الطازجة، وهذه العروض بدأت منذ يوم الأربعاء الموافق 21 جمادي الثاني 1442هـ، وتنتهي يوم 27 جمادي الثاني، وتحتوي نشرة عروض العثيم الأسبوعية على عبوتين جبن المراعي وزن 500 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي، 3 عبوات تونة حدائق كاليفورنيا وزن 170 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

عروض العثيم

انتهزوا فرصة عروض العثيم الأسبوعية وأقوى تخفيضات العثيم ماركت، وبادروا بشراء كل ما يلزمكم في فترة تخفيضات أسواق العثيم السعودية.

زيت ذرة حجم 9 لتر من عافية، بسعر 85.95 ريال سعودي بدلًا من 108.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز حجم 1 لتر من عافية، بسعر 26.95 ريال سعودي بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

زيت للقلي من العربي حجم 2.9 لتر، بسعر 23.95 ريال سعودي.

مايونيز قودي حجم 946 مل، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 14.75 ريال سعودي.

ورق عنب وزن 960 جرام من تريفا، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

صلصة البرجر من قودي، حجم 290 مل، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

زبادي طازج كامل الدسم وزن 2 كجم من نادك، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 14.50 ريال سعودي.

كريمة الطبخ أو كريمة الخفق من نادك، حجم 1 لتر، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 26 ريال سعودي للمنتج الواحد.

عرض 5 عبوات جبن مثلثات نادك، كل عبوة مكونة من 8 قطع، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 16.25 ريال سعودي.

عسل نحل لانجنيز وزن 500 جرام، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 41.50 ريال سعودي.

عرض 4 عبوات حليب نادك حجم 1 لتر، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت

إليكم أقوى العروض الأسبوعية في أسواق العثيم، وتخفيضات كبرى نقدمها لكم في النقاط التالية.