نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اكسترا أقوى العروض 2021 السعودية الآن خصومات كبرى لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسترا أقوى العروض 2021 بالمملكة العربية السعودية الآن عروض فبراير قد بدأت بالفعل على الكثير من منتجات extra التي يقدمها لنا عبر موقعه الإلكتروني وتحت شعار أقوى العروض يقدم لنا اكسترا العديد من الخصومات القوية على الكثير من المنتجات والسلع المختلفة والتي على رأسها شاشات التلفاز وخاصة شاشات تلفاز شركة lg والتي تتصدر قائمة الخصومات الآن بعروض قوية وهدايا مميزة أيضا، العديد من الخصومات الأخري على الأجهزة المنزلية الصغيرة وأجهزة التكييف المختلفة والكمبيوترات وأجهزة الجوال أيضا توجد خصومات جديدة على أحدث إصدارات الجوالات من شركة آبل والكثير من المنتجات والشركات الأخري.

اكسترا أقوى العروض 2021بالسعودية الآن

نقدم لكم الآن بعض من أفوى عروض فروع اكسترا المختلفة بالملكة العربية السعودية والتي تستمر لمنتصف شهر نوفمبر فقط أو حتى نفاذ الكمية الموجودة بكل فرع ، وتحوى عروض فبراير على الكثير من التخفيضات والهدايا القيمة على شاشات التلفاز وأجهزة الجوال ذات الإصدارات الجديدة التي يبحث عنها الآن الكثيرون من محبي التكنولوجيا.

جوال سامسونج جلاكسي آس 20 بلس، 128 جيجا 5g باللون الرمادي بسعر 2699 ريال سعودي

شاشة تلفاز كلاس برو 55 بوصة سمارت فائق الوضوح بسعر 1599 ريال سعودي وهدية بقيمة 139 ريال سعودي

جوال آبل آيفون 4g بسعة 256 جيجا ولون أخضر الإصدار الجديد بسعر 3499 ريال سعودي

ثلاجة سامسونج 16 قدم أنفيرتر ،بخار،إينوكس بسعر 2799 ريال سعودي

شاشة تلفاز سامسونج سمارت 65 بوصة فائق الوضوح بسعر 3399 ريال سعودي

شاشة تلفاز lg سمارت 55 بوصة فائق الوضوح بسعر 4599 ريال سعودي مع هدية بقيمة 1199 ريال سعودي

شاشة تلفاز كلاس برو أندرويد 70 بوصة فائق الوضوح بسعر 2799 ريال سعودي مع هدية بقيمة 399 ريال سعودي

جوال سامسونج اس 10 بلس بسعة 128 جيجا بلون أسود وسعر 1999 ريال سعودي

جوال آبل آيفون 11 برو بسعة 256 جيجا ولون أخضر داكن بسعر 4899 ريال سعودي

جوال هواوي مايت 30 برو بسعة 256 جيجا ولون أسود بسعر 2099 ريال سعودي وهدية بقيمة 109 ريال سعودي

باقة كبيرة من العروض المتنوعة التي تقدمها لنا كافة فروع extra بالمملكة العربية السعودية والتي كما ذكرنا تشمل كافة أنواع الأجهزة والأكسسوارات والأدوات المختلفة التي تثير اهتمام الكثيرون ، بالطبع يمكن معرفة كافة العروض المقدمة الآن من اكسترا لفترة محدودة من خلالة موقع extra الإلكتروني والذي يتيح حجز وشراء المنتجات أيضا أو معرفة أقرب فرع اكسترا في مدينتك، ونأكد على أنه معظم العروض خاصة على شاشات التلفاز من شركة lg ستكون متوفرة فقط حتى يوم 13 نوفمبر 2021.