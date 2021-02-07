شوف عروض جرير الأسبوعية على أحدث الجوالات والشاشات خصومات تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية وأفضل الخصومات المقدمة منها مكتبة جرير متخصصة في بيع هواتف المحمول وبأحدث الإصدارات، وبما أن العديد من الأشخاص يرغبون في التعرف على هذه العروض فنحن جئنا اليوم لكي نذكرها لكم للاستفادة منها. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير على هواتف المحمول: عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر هاتف ال جي بسعة حجم “32 جيجا بايت” إلى 1799 ريال سعودي بدلاً 1999 ريال سعودي.

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تنزيلات جرير بلغ سعر هاتف هواوي بي 10 بلس بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 2399 ريال سعودي بدلاً من سعر 2499 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف هواوي بي 10 بلس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق بلغ سعره 2399 ريال سعودي بدلاً من سعر 2499 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف اتش دي سي 11 بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 2599 ريال سعودي.

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تنزيلات جرير وصل سعر هاتف ابل ايفون 12 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجابايت” إلى 5699 ريال سعودي.

هاتف ابل أيفون 12 ميني بسعة حجم “256 جيجابايت” بلغ 4049 ريال سعودي.

هاتف هونر بلغ سعره 419 ريال سعودي بدلاً من سعر 499 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف ريلمي سي 2 إلى 449 ريال سعودي بدلاً من سعر 499 ريال سعودي.

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