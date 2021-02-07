شوف عروض بنده الأسبوعية خوصمات على الأجهزة الكهربائية تصل ل 60% تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية الجديدة والتي بدأت من اليوم الأربعاء الموافق 27 من يناير وتنتهي الثلاثاء القادم 2 من فبراير، حيث تشمل العروض الكثير من المنتجات مثل الخضروات والفواكه، منتجات الألبان، منتجات الشواء، جميع منتجات العناية بالجمال والبشرة، وجميع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والهواتف المحمولة واكسسواراتها، وأكثر بكثير من هذا فقط وحصري من أسواق بنده السعودية. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على الخضروات والفواكه الطازجة التي تقدمها بنده: خصومات بنده تمر المدجول ديل مونتي، وزن 500 جرام، فقط بسعر 9.95 ريال سعودي.

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ملفوف اخضر محلي، فقط بسعر 1.25 ريال سعودي للكيلو.

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