نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده ، تحتوي شركة بنده على مجموعة كبيرة من السوبر ماركت تزيد عن 400 فرع، داخل المملكة العربية السعودية تتكون هذه المنظمة من أكثر 30.000 ألف موظف، تعمل المنظومة جاهدة من أجل تقديم خدمة مميزة للمواطنين، يعتبر هايبر بنده من أكبر المنظمات داخل المملكة العربية السعودية، مجموعة هايبر بنده لهذا الاسبوع تتكون من مجموعة كبيرة من العروض، مرقة دجاج ماجي (24×20 جرام) بسعر 12.95 ريال بدلا من 17.95 ريال، جبنة مربعات كيري (3×216 جرام) بسعر 18.75 ريال بدلا من 27.25 ريال، أرز مزة بسمتي أبو كاس 10 ك بسعر 58.95 ريال بدلا من 78.50 ريال، حليب السعودية طويل الأجل بالنكهات (24×200 مل) بسعر 27.95 ريال بدلا من 31.50 ريال.

عروض اللحوم الأسبوعية

عروض هايبر بنده ، مكعبات لحم برازيلي 1 ك بسعر 23.95 ريال، مفروم بقري أسترالي قليل الشحم 1 ك بسعر 33.95 ريال، ستروجانوف بقرى كولومبي 1 ك بسعر 29.95 ريال، مفروم بقري كولومبي 1 ك بسعر 21.95 ريال، إسكالوب بقري استرالي 1 ك بسعر 42.95 ريال، نقانق بقري كولومبي 1 ك بسعر 29.95 ريال، برجر بقري كولومبي 1 ك بسعر 29.95 ريال، كفتة بقري كولومبي 1 ك بسعر 28.95 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

سيقان دجاج التنمية 450 جرام بسعر 6.95 ريال بدلا من 11.50 ريال، فيلية صدور الدجاج اليوم 450 جرام بسعر 18.50 ريال بدلا من 20.75 ريال، أجنحة دجاج اليوم 900 جرام بسعر 8.50 ريال بدلا من 10.75 ريال، جمبري مزرعة 60/70 1 ك بسعر 24.95 ريال، شعور كبير 1 ك بسعر 17.95 ريال، أفوكادو هاس 1 ك بسعر 14.95 ريال، سمك هانج رنجة مدخن أردني عمارة 1 ك بسعر 42.95 بدلا من 56.95 ريال، مخلل خيار طيبة 1 ك بسعر 14.95 ريال بدلا من 21.95 ريال.

تخفيضات هايبر بنده

زيتون أسود ماموث الريف 1 ك بسعر 24.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، زيتون لبناني أخضر / أسود 1 ك بسعر 22.95 ريال بدلا من 29.95 ريال، هريسة مغربية / لايت 1 ك بسعر 19.95 ريال بدلا من 27.95 ريال، مربى المشمش / الفراولة / التين الزوادة 1 ك بسعر 12.95 ريال بدلا من 17.95 ريال، جبنة رومي هيلثي فود 1 ك بسعر 32.95 ريال بدلا من 49.25 ريال، لبنة تركية ندى 1 ك بسعر 16.95 ريال بدلا من 25.50 ريال، جبنة فيتا دانماركي 1 ك بسعر 11.95 ريال بدلا من 18.95 ريال.