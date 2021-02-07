نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نستو الرياض للهواتف الذكية وتخفيضات هائلة اليوم 7 فبراير 2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نستو الرياض للهواتف الذكية ، من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين بالمملكة العربية السعودية، لأن هذه العروض تحتوي على تخفيضات كبيرة جداً لأحدث الهواتف الذكية الموجودة بالأسواق السعودية، حيث تحتوي على أعلى ماركات الجوالات العالمية مثل هواتف هواوي، وجوالات ايفون العالمية التي تتمتع بسمعة عالمية كبيرة لجودة هواتفها وخاصة الكاميرات التي تقدم أداء أكثر من رائع عند تصوير الفيديوهات والصور، وهواتف شركة شاومي ونوكيا وريلمي، التي تتميز بأسعارها المناسبة لجميع شرائح المجتمع السعودي، وسوف نعرض على حضراتكم أسعار الهواتف الذكية من خلال عروض شهر فبراير 2021م، من موقع ثقفني الإخباري. عروض نستو الرياض للجوالات الذكية ماركة هواوي وايفون سوف نعرض على حضراتكم أسعار الجوالات الذكية ماركة هواوي وايفون وهى كما يلي:- سعر جوال Huawei Nova 7i من عروض نستو الرياض 879 ريال سعودي بدلاً من 1149 ريال. سعر هاتف Huawei Y9S يبلغ 999 ريال سعودي بدل من 1149 ريال. سعر موبايل Huawei Y7A بعروض نستو الرياض 699 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال. سعر تليفون Apple iPhone 12 Pro Max يبلغ 5299 ريال سعودي بدل من 5699 ريال. عروض الجوالات الذكية ماركة ريلمي وشاومي سوف نستعرض أسعار الهواتف الذكية من عروض نستو الرياض للهواتف الذكية ماركة Realme وماركة Xiaomi وهى كالآتي:- سعر هاتف Realme 7 بعروض نستو 899 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي.

بعروض نستو 899 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي. سعر جوال Realme 7i يبلغ 849 ريال سعودي بدل من 849 ريال.

يبلغ 849 ريال سعودي بدل من 849 ريال. سعر موبايل Realme 7 Pro من نستو 1199 ريال سعودي بدلاً من 1299 ريال سعودي.

من نستو 1199 ريال سعودي بدلاً من 1299 ريال سعودي. سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 9 Pro بذاكرة داخلية حجمها 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية حجمها 6 جيجابايت، يبلغ 999 ريال بدل من 1099 ريال سعودي.

بذاكرة داخلية حجمها 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية حجمها 6 جيجابايت، يبلغ 999 ريال بدل من 1099 ريال سعودي. سعر جوال Xiaomi Redmi Note 9 Pro بذاكرة داخلية صلبة حجمها 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي حجمها 6 جيجابايت، يبلغ 889 ريال بدل من 989 ريال سعودي. عروض نستو الرياض للهواتف الذكية ماركة نوكيا سوف نقوم باستعراض أسعار الجوالات الذكية ماركة نوكيا وهى كما يأتي:- سعر جوال NOKIA 54 يبلغ 679 ريال سعودي بدلاً من 759 ريال. سعر موبايل NOKIA 34 يبلغ 525 ريال بدل من 575 ريال.

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