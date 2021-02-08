شوف أقوى عروض اكسترا اليوم ولمدة 6 أيام على جميع المنتجات لا تفوتك تسوق الآن بخصم يصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية إذا كنت تبحث عن مكاناً مناسباً لبيع الهواتف المحمول واكسسوارتها فعليكم بالذهاب إلى متجر اكسترا، لأنه يعتبر من أفضل المتاجر الخاصة ببيع هواتف المحمول والشاشات وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض المقدمة من اكسترا. عروض اكسترا السعودية خصومات اكسترا على الشاشات: تخفيضات اكسترا سعر شاشة توشيبا “43 بوصة” بلغ 1199 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1799 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا وصل سعر شاشة شارب تلفزيون “50 بوصة” إلى 1699 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 2499 ريال سعودي.

عروض اكسترا لأسبوعية شاشة كلاس برو “40 بوصة” بلغ سعرها إلى 649 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1099 ريال سعودي.

شاشة ال جي “50 بوصة” بلغ سعرها 2099 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض وصل إلى 3599 ريال سعودي.

شاشة ال جي تلفزيون “55 بوصة” بلغ سعرها 2499 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.

شاشة تي سي ال “32 بوصة” بلغ سعرها إلى 549 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 689 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا اليوم وصل سعر شاشية توشيبا “32 بوصة” إلى 479 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 649 ريال سعودي.

أقوى عروض اكسترا شاشة توشيبا “40 بوصة” وصل سعرها إلى 749 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.

خصومات اكسترا وصل سعر شاشة شارب “32 بوصة” إلى 529 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 799 ريال سعودي.

شاشة كلاس برو “42 بوصة” بلغ سعره 749 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.

شاشة شارب تلفزيون “32 بوصة” بلغ سعرها 529 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 799 ريال سعودي.

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