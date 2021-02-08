نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية في السعودية، متجر العثيم يعتبر من أفضل المتاجر التي تقوم بتقديم عروضاً على منتجاته الغذائية المختلفة، والكثير من مواطني المملكة العربية السعودية ينتظرون تلك العروض وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة العثيم. عروض العثيم الأسبوعية أفضل خصومات العثيم اليوم: خصومات العثيم دونات شوكولاتة بلغ سعره 6.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7.50 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم شابورة زبدة سمسم وحبة البركة بلغ سعرها 8.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 10.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم خبز أبيض بلغ سعره 4.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9 ريال سعودي.

حلا جوز الهند والكرز بلغ سعره 34.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 38.50 ريال سعودي.

بلغ سعر معجنات مشكلة إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 35.95 ريال سعودي.

بلغ سعر بقلاوة حجاب بالقشطة إلى 22.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 45 ريال سعودي.

حلويات شرقية مشكلة بلغ سعرها 34.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 39.95 ريال سعودي.

تورتة كرنفال وسط بلغ سعرها 44.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 49.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأخيرة تنزيلات العثيم بلغ سعر تورتة بكريمة شوكولاتة وسط إلى 20 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 40 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر العنب الأحمر الكبير إلى 7.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم سعر الأناناس بلغ 6.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم تين صندوق وصل سعره إلى 11.95 ريال سعودي.

بلغ سعر تفاح رويال جالا إلى 5.95 ريال سعودي.

باذنجان أسود رومي بلغ سعره إلى 2.95 ريال سعودي.

سعر الرومان بلغ 5.95 ريال سعودي.

الشمام المحلي وصل سعره إلى 2.25 ريال سعودي.

سعر الكيلو من تمر تمار وصل إلى 11.95 ريال سعودي.

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