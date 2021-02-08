نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية حتى 9 فبراير في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في السعودية على الأغذية، فيتوافر في هايبر بنده خصومات كبرى على المنتجات الغذائية، فيوجد عرض 1+1 على زيت دوار الشمس أو زيت نباتي العربي حجم 1.5 لتر، بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 33.95 ريال سعودي، عرض 3 عبوات جبن مربعات كيري وزن 216 جرام بسعر 18.75 ريال سعودي بدلًا من 27.25 ريال سعودي، أرز مزة بسمتي أبو كاس وزن 10 كيلو، بسعر 58.95 ريال سعودي بدلًا من 78.50 ريال سعودي، وكل هذه العروض سارية لفترة محدودة في بنده.

عروض بنده

عروض بنده الأسبوعية مستمرة من يوم 3 فبراير 2021 حتى 9 فبراير، وتشمل عروض بنده تخفيضات كبرى على الأجبان، أطعمة الفطور، اللحوم، وكافة المنتجات الغذائية.

عرض خاص على جبن مثلثات البقرة الضاحكة، 4 عبوات + عبوة هدية، بسعر 11.50 ريال سعودي بدلًا من 16.25 ريال سعودي.

عرض 1+1 جبن كريمي قابلة للدهن، وزن العبوة الواحدة 500 جرام، بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 21.90 ريال سعودي.

1/2 كيلو عسل نحل صافي من لنجنيز، بسعر 32.95 ريال سعودي بدلًا من 45.95 ريال سعودي.

عبوة كورن فليكس كلوقز وزن 500 جرام، بسعر 12.50 ريال سعودي بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

1 لتر من زيت زيتون الجوف، بسعر خاص فقط 39.95 ريال سعودي بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة

حليب مجفف وزن 2.25 كيلو من فرشكو، بسعر 31.95 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم وزن 2.25 كيلو من انكور، بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 72.95 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم وزن 1800 جرام من الخير، بسعر 42.95 ريال سعودي بدلًا من 56.95 ريال سعودي.

حليب مجفف أبو قوس كامل الدسم وزن 1.8 كيلو، بسعر 47.95 ريال سعودي بدلًا من 70.95 ريال سعودي.

حليب مجفف نيدو كامل الدسم وزن 2.5 كيلو، بسعر 66.95 ريال سعودي بدلًا من 92.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

روبيان حجم كبير وزن 400 جرام من سيريللا، بسعر 46.95 ريال سعودي بدلًا من 73.95 ريال سعودي.

1 كيلو من سمك الفيليه الأبيض من سيبلو، بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 66.95 ريال سعودي.

1 كيلو من سمك الرنجة مدخن اردني عمارة من هانج، بسعر 42.95 ريال سعودي بدلًا من 56.95 ريال سعودي.

أنصاف صدور دجاج مجمدة من ساديا وزن 2.5 كجم، بسعر 42.95 ريال سعودي بدلًا من 64.95 ريال سعودي.

1 كيلو من برجر بقري من ساديا، بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

عرض خاص على منتجات ساديا، فيوجد 8 دجاجات وزن 1300 جرام، بالإضافة إلى كيس بازلاء خضراء وكيس خضار مشكل، وكل ذلك بسعر 94.95 ريال سعودي بدلًا من 99.95 ريال سعودي.

هايبر بنده