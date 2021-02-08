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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيض يصل ل 70% لمدة 4 أيام فقط ألحق العرض في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية داخل المملكة العربية السعودية تأتيكم بكل ماهو جديد وحصري، حيث تقدم لكم باقة من منتجات كهربائية إنتاج شركة الزامل العالمية، ومن أهم هذه الأجهزة المكيفات الكهربائية المميزة، منها وحدات تبريد فقط، ووحدات أخرى حار وبارد، تأتيكم بأسعار مميزة وتخفيضات كبرى وجودات تصنيعية مرتفعة، توفرها عروض أسُواق اكسترا بمختلف الأشكال والأحجام طوال هذا الأسبوع.
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا تكييفات من ماركة الزامل من أَسواق اكسترا:
- عروض اكسترا الأسبوعية الصنف مُيكف جداري من ماركة الزامل، مصدر الطاقة 12000 وحدة، بارد، خصم أَثنين وأربعين بالمائة، ثمن المكيف الحالي(1449) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(2499) ريال سعودي، بتخفيض 1050 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع ثلاثة وستين ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
- تخفيضات اكسترا الصنف مُيكف جداري من ماركة الزامل، مصدر الطاقة 22000 وحدة، بارد، خصم ثلاثة وأربعين بالمائة، ثمن المكيف الحالي(2279) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(3999) ريال سعودي، بتخفيض 1720 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع ثمانية وتسعين ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
تخفيضات اكسترا اليوم
تنزيلات اكسترا على مكيفات الزامل حار وبارد من أسُواق اكسترا:
- عروض اكسترا الأسبوعية الصنف مُيكف جداري من ماركة الزامل، مصدر الطاقة 22000 وحدة، حار وبارد، خصم أربعين بالمائة، ثمن المكيف الحالي(2449) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(4099) ريال سعودي، بتخفيض 1650 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع مائة وستة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
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