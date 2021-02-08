نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال واللاب توب أقوى عروض السعودية من جرير تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تحتل “قيمة العلامة التجارية” لجرير المرتبة السابعة في المملكة العربية السعودية والأولى في صناعة التجزئة بقيمة تقدر بـ 5.6 مليار ريال، براندز تحتل المرتبة 20 في المملكة العربية السعودية خلال عامين، جرير هي أكبر شركة بيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية ولها متابعون على Facebook و Twitter-Sprinklr.com 2017، فازت حملة “العودة إلى المدرسة” لعام 2017 التي نظمتها شركة جرير بجائزتين ذهبيتين وفضيتين في “صناعة التجزئة غير الغذائية” و “تسويق الشباب” في مهرجان MENA Effies. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير على الطابعات والبروجيكتور من مكتبات جرير عروض جرير Canon PIXMA MG3640S ، Wi-Fi all-in-one، نسخ/ طباعة/ مسح الكل في واحد، Wi-Fi، طباعة نافثة للحبر، بخصم 15٪ فقط بسعر 169 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 199 ريال سعودي.

تخفيضات جرير طابعة كانون PIXMA TS5340 الكل في واحد، نسخ/ طباعة/ مسح ضوئي الكل في واحد، واي فاي، طباعة نافثة للحبر، بخصم 14٪ فقط بسعر 214 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 249 ريال سعودي.

تنزيلات جرير إبسون L805 ايكو تانك، 6 الون، طابعة حبر، واي فاي، اسود، بخصم 14٪ فقط بسعر 1099 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1279 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم تنزيلات جرير على EcoTank L4160 على الوجهين، مسح ضوئي / طابعة متعددة الوظائف، WiFi، طابعة نافثة للحبر (خرطوشة حبر)، بخصم 14٪ بسعر 919 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1069 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية Epson EcoTank M3170، آلة متعددة الوظائف نسخ/ فاكس/ طباعة/ مسح ضوئي، WiFi، طابعة نافثة للحبر (خرطوشة)، خصم 17٪ فقط بسعر 1249 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1499 ريال سعودي.

Epson EcoTank L3160، طابعة متعددة الوظائف نسخ / طباعة / مسح ضوئي،Wifi ، طابعة نافثة للحبر (خرطوشة)، خصم 20٪ فقط بسعر 699 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 879 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال واللاب توب أقوى عروض السعودية من جرير تصل ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.