نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 60% ولمدة 4 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية قامت أسواق العثيم ببدء حملة « حنا الأوفر» للأسبوع الأول لهذا العام، فقد قامت أسواق العثيم مع كل فاعل خير دعمنا مشتريات الجمعيات الخيرية من بطاقات سنابل الخيرية بأكثر من ۲۹ مليون ريال منذ بداية البرنامج عام ۲۰۰۹ م حتى تاريخه، مع عملائها بلغ إجمالي تبرعاتهم بالهلل أكثر من 47 مليون ريال لأكثر من 15 جمعية خيرية منذ بداية البرنامج عام ۲۰۰۹ م حتى تاريخه. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على الأدوات المنزلية والشاشات الذكية: تخفيضات العثيم قدر ضغط السيف سعة 7 لتر بسعر 92 ريال سعودي، سعة 9 لتر بسعر 109 ريال سعودي، سعة 11 لتر بسعر 119 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم قدر هوم اواي بغطاء مقاس 26 سم بسعر 54 ريال سعودي، مقاس 28 سم بسعر 62 ريال سعودي، مقاس 30 سم بسعر 65 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين طقم قدور نيو فلون، عدد 8 حبة، فقط بسعر 139 ريال سعودي ومعه هدية.

طقم قدور فالبرو، عدد 10 حبة، فقط بسعر 159 ريال سعودي.

مضخة سفاري إلكترونية، فقط بسعر 29.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الاثنين تنزيلات العثيم على طقم مقلاة رويال فورد، عدد 2 حبة، فقط بسعر 39.95 ريال سعودي ومعه هدية.

خصومات العثيم ترمس باصرة، سعة 3 لتر، فقط بسعر 59 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم قطاعة ويندسور بصل وخضار، فقط بسعر 19.95 ريال سعودي.

قفازات موج مطاطية صغير/ وسط/ كبير، فقط بسعر 4.95 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون أرو، ال اي دي، مقاس 32 بوصة، فقط بسعر 369 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون أرو ، ال اي دي، مقاس 40 بوصة، فقط بسعر 499 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون أرو، ال اي دي، مقاس 50 بوصة، شاشة سمارت، فقط بسعر 1049 ريال سعودي.

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