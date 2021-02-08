نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية الموفرة وخصومات تصل إلى 70 ٪ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية الموفرة وخصومات تصل إلى 70 ٪، تقدم أسواق عبد الله العثيم مهرجان العروض والخصومات على أغلب السلع الاستهلاكية في جميع فروعه داخل المملكة العربية، ولقد أنفرد العثيم اليوم الأثنين الموافق 8 من فبراير الجاري لعام 2021، 26 من جماد الآخر 1442 بأقوى مهرجان على الخضار وكذلك الفاكهة الطازجة، حيثُ تصل الخصومات على السلع الغذائية لأكثر من 50 ٪، حيثُ يشمل المهرجان سعر 2 كيلو من الخضار أو الفاكهة الطازجة بسعر 1 كيلو. عروض العثيم على الخضار الطازج عرض 2 كيلو من الطماطم الطازجة بسعر 3.95 ريال سعودي

عرض 2 كيلو من البطاطس الطازجة بسعر 3.95 ريال سعودي

عرض كيلو من البصل الأحمر بسعر 1.95 ريال سعودي

عرض 2 كيلو من الملفوف الأبيض بسعر 2.75 ريالاً

عرض كيلو من الفلفل الحلو الأحمر والأصفر بسعر 5.95 ريالاً

عرض واحد رابطة من الثوم شبك بسعر 2.45 ريال سعودي

سعر واحد كيلو (كيس) من الجرز الطازج 3.25 ريال سعودي

عرض 2 رابطة من الخضروات مثل السبانخ، الإبرة، الجرجير بسعر 1.25 ريال سعودي. عروض العثيم على الفاكهة الطازجة عرض واحد كيلو من البرتقال أبو صرة بسعر 2.95 ريال سعودي

عرض واحد كيلو من أفندي باكستاني بسعر 2.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من تفاح جالا بسعر 5.95 ريال سعودي

عرض 2 رابطة من الليمون الأخضر شبك بسعر 2.95 ريالاً

عرض واحد كيلو من كلمنتينا بسعر 3.95 ريال سعودي

عرض 2 كيلو من البطاطا الحلوة بسعر 5.95 ريال سعودي

عرض واحد كيلو من الافكادو بسعر 8.50 ريال سعودي

سعر واحد كيلو من القرع الأمريكاني 2.75 ريال سعودي

سعر واحد كيلو من الكيوي 7.95 ريال

سعر واحد كيلو(2 حبة) من تمر خلاص الاحساء مكبوس 14.95 ريال

عرض واحد كيلو من العنب الأحمر بسعر 8.95 ريال

سعر واحد كيلو من تفتح فوجي 4.75 ريال سعودي. عروض العثيم على بعض المنتجات الغذائية عرض َاحد علبة (5 حبات) من الكرواسون بالزبدة بسعر 5.95 ريال سعودي

عرض 2 علبة من معمول زود بالتمر بسعر 17.50 ريال

عرض واحد كيلو من بلح الشام بسعر 19.95 ريال سعودي

عرض واحد كيلو من حلاوة حلواني سادة بسعر 13.95

عرض كيلو من البرغل الخشن الأبيض بسعر 4.95 ريال

عرض واحد كيلو من العدس الأحمر المجروش بسعر 6.25 ريال سعودي

عرض َاحد كيلو من الفلفل الأسود الحب بسعر 34.95 ريال سعودي

عرض كيلو من اللحم البلدي بدون عظم بسعر 39.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من زيتون اليسا أسود بسعر 9.50 ريال سعودي.

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