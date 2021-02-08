شوف عروض هايبر بنده المجددة وتنزيلات اضافية حتى 41% على السلع الغذائية المحفوظة والمجمدة

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده المجددة، تأسست أسواق بنده عام 1978، وبندة هي أول سلسلة أسواق حديثة في المملكة العربية السعودية وافتتح أول فرع لأسواق هايبر بنده في الرياض، في عام 1998 اندمجت “بنده” مع “العزيزية” وأنشأت شركة العزيزية بنده المتحدة للاستحواذ على أكبر حصة سوقية للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، في عام 1999 ، انضم عزيز بنده أسوشيتس إلى حماية إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط “صافولا”. كل هذا التاريخ مع عروض بنده ماركت المتجددة كان له يد في ولاء عملاء هيبر بنده مثل عروض شاشات هايبر بنده، عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده، عروض بنده للجوالات، تخفيضات بنده اليوم، عروض الالكترونيات في هايبر بنده، عروض بنده اليوم الطازج، بطاقة بنده توفير، و منهم العروض الآتية : عروض هايبر بنده هذا الاسبوع للمأكولات المجمدة من مهرجان أسعار هايبر بنده المخفضة عروض هايبر بنده بطاطس رويال مقلية، وزن 2.5 كيلو جرام، فقط مقابل 12.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

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