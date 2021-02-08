شوف عروض مكتبة جرير السعودية على مستلزمات التكنولوجيا والشبكات المنزلية اللاسلكية

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير السعودية، هدف jarir bookstore مكتبة جرير هو أن تكون حافزًا لعالم أفضل لذلك حددت مكتبات جرير أربعة مجالات رئيسية نعتقد أنها يمكن أن يكون لها أكبر تأثير على البيئة: مكافحة تغير المناخ وتقليل انبعاثات الكربون من خلال تحسين الطاقة والطاقة المتجددة؛ ومن خلال المنتجات المستدامة تقليل البصمة البيئية للعميل؛ إطالة عمر الموارد التقنية من خلال برامج إعادة التدوير الإلكترونية؛ والامتثال الصارم لجميع اللوائح البيئية المعمول بها.

اشتهرت جرير بقوة عروضها على الالكترونيات مثل عروض الجوالات في جرير، جرير ايباد برو، لابتوب جرير، ايفون xr جرير، سامسونج a71 جرير، ايفون اكس جرير وبطاقة سامبا جرير، و اليكم التالى من عروض جرير للالكترونيات.

أفضل عروض جرير على مستلزمات الكمبيوتر والتكنولوجيا

jarir bookstore مكتبة جرير و NETGEAR ORBI RPK 53 ، شبكة Wi-Fi منزلية، 802.11 AC لاسلكي، ثلاثي الموجات: 2.4 جيجاهرتز، 5 جيجاهرتز، 5 جيجاهرتز، يمكنه توصيل ما يصل إلى 32 جهازًا، 4 منافذ (LAN)، عدد 11 منفذًا (GbE)، و تخفيضات جرير فقط مقابل 2489 ريال سعودي بدلاً من 3559 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم NETGEAR NightHawk X10 ، شبكة Wi-Fi منزلية، لاسلكي AC 802.11 + AD 802.11 ، تردد ثلاثي: 2.4 جيجاهرتز، 5 جيجاهرتز، 5 جيجاهرتز، يمكنه توصيل ما يصل إلى 20 جهازًا، (WAN) منفذ واحد / (LAN) 6 منافذ، 6 منافذ (GbE) ) -LAN) / منفذ واحد (GbE-WAN)، مع تخفيضات جرير فقط مقابل 2145 ريال سعودي بدلاً من 3069 ريال سعودي.

عروض جرير على أجهزة الشبكات المنزلية