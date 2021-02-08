شوف عروض جرير اليوم لملحقات الأجهزة اللوحية وتخفيض 52% على الاكسسوارات المتعلقة بأجهزة التابلت

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عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم لملحقات الأجهزة اللوحية، تحولت jarir bookstore مكتبة جرير من متجر صغير يبيع الكتب والأدوات المدرسية المختلفة، يوظف عاملين فقط بربح لا يزيد عن 2000 ريال، إلى سلسلة مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية وواحدة من أشهر المكتبات في العالم، مكتبات جرير بدأت فكرتها في نيويورك وتبلورت في لندن وولدت في الرياض، كذلك قال العضو المؤسس ورئيس مجلس إدارة أسواق جرير محمد عبد الرحمن أغيري “لشركة جرير للتسويق”. ومن عروض جرير المعروفة عروض الجوالات في جرير، عروض جرير ايفون، تقسيط جوالات جرير، لابتوب جرير، ايفون اكس جرير، كود خصم جرير، جرير ايباد برو، بلايستيشن 4 برو جرير، عروض لاب توب جرير، واليكم عروض الملحقات. عروض جرير على ملحقات أجهزة التابلت عروض جرير اليوم جراب تابلت X-Doria مع واقي شاشة، مناسب لجهاز iPad mini 5، رمادي / أسود، خصم 52٪ فقط مقابل 159 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 329 ريال سعودي، استعمل بطاقة سامبا جرير.

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