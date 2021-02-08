رقم التأمينات الاجتماعية الكويت لتقديم الشكاوى والاستفسار

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر على “مصر فايف” رقم التأمينات الاجتماعية في دولة الكويت لتمكين المستفيدين من أنظمة المعاشات لموظفـي الحكومة المدنيين والعسكريين من التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم الشكاوى أو الاستفسار حول مختلف الخدمات التي تقدمها هذه الهيئة لأصحاب المعاشات، والتي توفر حمايته لكافة القوى المنتجة فـي الدولة .

بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت في تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية عام 1955، حيث صدر أول قانون للمعاشات عام 1960 وشمل موظفي الحكومة سواء المدنيين أوالعسكريين، وترعي هذه المؤسسة فئة واسعة من الكويتيين مستحقي المعاشات التقاعدية وتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة .

التواصل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية سواء لتقديم الشكاوى أو الاستفسار أو حجز موعد التأمينات الاجتماعية أون لاين يكون من خلال الأرقام التالية :

رقم التأمينات الاجتماعية

رقم الهاتف

22994000 أو 114

ومن خارج الدولة 4114 2299 965

ضابط الاتصال لتأمين الخليجيين

رقم الهاتف

22994666