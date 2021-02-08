شوف عروض هايبر بنده الطازجة وتخفيضات حتى 42% على منتجات الفطور الطازج من بنده

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الطازجة، يقدم سوبر ماركت بنده بالمملكة العربية السعودية خدماته لعملائه الكرام في مهرجان هايبر بنده للأسبوع الثالث على التوالي وسوف نزودكم بكافة المعلومات التفصيلية عن عروض منتجات أسواق بنده، يقدم هايبر بندة أفضل الأسعار والخصومات على العديد من المنتجات الإلكترونية والمواد الغذائية، ومنها عروض بنده للجوالات، بطاقة بنده توفير، عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، عروض شاشات هايبر بنده، عروض هايبر بندة اليوم، عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده، تخفيضات بنده، عروض الالكترونيات في هايبر بنده، بحيث يمكن للمواطنين اختيار كل واحد بأقل سعر وهذه العروض أخر أيامها هو الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021م. عروض بنده اليوم على منتجات الفطور الطازج عروض هايبر بنده و بنده قشطة الخير، عدد 5 حبات، وزن 170 جرام، فقط مقابل 11.50 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال سعودي.

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تخفيضات هايبر بنده جبنة مثلثات البقرة الضاحكة، عدد 4+1، وزن 120 جرام، فقط مقابل 11.50 ريال سعودي بدلاً من 16.25 ريال سعودي.

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