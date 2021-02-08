شوف مهرجان الطازج العثيم اليوم وعرض اشتري منتج وخذي الآخر مجانا.. العرض سار على المنتجات الغذائية الطازجة

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عمر شويل - جدة مهرجان الطازج العثيم اليوم، أسواق عبد الله العثيم السعودية هي شركة قابضة رائدة في مجال الاستثمار، المقر الرئيسي لأسواق عبدالله العثيم يقع في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، كما تقع مجموعة العثيم هايبر ماركت في دولة ذات تاريخ يمتد 60 عامًا معروفة بالخبرة، وهذا أحد الأسباب التي تجعل مجموعة هايبر العثيم مول واحدة من أكبر الشركات في العالم، وتتميز بعروض غنية مثل عروض العثيم للخضار، عروض العثيم الاسبوعية، عروض الطازج من العثيم، عروض العثيم اليوم الاثنين، عروض الجوالات في العثيم، عروض العثيم الالكترونية، و اسعار العثيم المخفضة. عروض العثيم الطازج اليوم عروض العثيم افوكادو يقدم بسعر التكلفة، وزن 1 كيلو جرام، فقط مقابل 8.50 ريال سعودي.

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