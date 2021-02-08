نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات أسواق العثيم لشهر فبراير ومميزات بطاقة اكتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية، أسواق عبد الله العثيم هي امتداد لمؤسسة صالح العثيم التجارية التي أسسها الشيخ صالح العثيم رحمه الله في عام ١٩٥٦ ميلادي، حيث قام بافتتاح الفرع الأول لتلك المؤسسة في منطقة العمل التجاري بحلة القمصان في البطحاء وكانت تعمل في تجارة المواد الغذائية، وتم تأسيس شركة أسواق العثيم التجارية في عام ١٩٨٠ ميلادي لتكملة المسيرة وتوسيع العمل التجاري وتم فتح مراكز عديدة لبيع الجمة والتجزئة، وفي عام ١٩٩٠ ميلادي وصل عدد فروعها إلى ١٤ فرع وكانت نقطة تحول في مسارها التجاري، فتم تطبيق نظام جملة المستهلك على جميع الأسواق والفروع التابعة لشركة العثيم، فأصبحت من الأسواق الرائدة في مجال المواد الغذائية.

عروض وتخفيضات مهرجان الطازج لكل يوم اثنين بأسواق العثيم

• فيتم بيع السلع الغذائية من الخضروات ٢ كيلو بسعر ١ كيلو ويكون فيها سعر ٢ كيلو من الطماطم بسعر ١ كيلو ويكون 3. 95 ريال، وسعر ٢ كيس من البطاطس بسعر ١ كيس وهو 3. 95 ريال سعودي، و ٢ كيلو من البطاطا الحوت بسعر ١ كيلو فيكون سعرها 5. 95 ريال سعودي.

• يكون ١ كيلو من التفاح بسعر التكلفة 5. 95 ريال سعودي، و١ كيلو من البرتقال بسعر التكلفة أيضا 2. 95 ريال.

• ١ كيلو لحم بلدي بسعر التكلفة 39. 95 ريال سعودي.

• ١ كيلو من القهوة هرير عربي بسعر التكلفة 34. 95 ريال سعودي.

• ١ كيلو من الأفوكادو بسعر التكلفة 8. 5 ريال سعري.

• ١ كيلو من الكيوي بسعر التكلفة 7. 95 ريال سعودي.

• ١ كيلو زيتون اليسا أسود بسعر التكلفة 9. 5 ريال سعودي، كيلو جبن الزهار دبل كريم حبة البركة بسعر التكلفة 12. 95 ريال سعودي، ١ كيلو جبن دمياطي مصري بسعر التكلفة 12. 95 ريال أعرف ايضا عن عروض وخصومات لولو هايبر ماركت خلال شهر فبراير

خصومات الطازج والأجهزة الكهربائية في جميع فروع أسواق العثيم

• ١ كيلو حلاوة حلواني سادة بسعر 13. 95 ريال سعودي، ١ كيلو عدس أحمر بسعر التكلفة 6. 25 ريال سعودي، ١ كيلو من البرغل الأبيض بسعر التكلفة فقط 4. 95 ريال سعودي.

• ١ كيلو من بلح الشام بسعر التكلفة 19. 95 ريال سعودي.

• هناك أيضا عروض وخصومات علي الأجهزة الكهربائية، فيكون عبر صانع طعام كإنوود بسعر التكلفة فقط 179 ريال سعودي، وسعر غلاية الماء ماركة هوبر 29 ريال سعودي.

يمكنك أيضا تحميل تطبيق سبيدي” speedi “

لتعرف وتطلب عن طريقه جميع المنتجات المتوفرة في عروض الطازج والتوصيل مجانا.

بطاقة اكتساب بجميع فروع أسواق العثيم

تتمتع بطاقات اكتساب بالعديد من المميزات التي تقدم من خلال أسواق العثيم بالمملكة الغربية السعودية،

• فمن خلالها يمكنك الحصول على رصيد مالي ٢ ريال لكل إجمالي مبلغ شراء ١٠٠ ريال باستثناء الخصومات من جميع فروع التجزئة، ورصيد ٢ ريال لكل إجمالي مبلغ شراء ١٠٠٠ ريال من جميع فروع الجملة

• يمكنك الاستفادة من العروض والخصومات لعملاء اكتساب قد تصل إلى 50 % على مختلف الأصناف: الهواتف والحاسبات الإلكترونية، الشاشات، المخبوزات، السلع الغذائية، مستحضرات العناية الشخصية والتجميلية.

• لديك فرصة كبيرة للاستفادة من العروض والخصومات من المتاجر الخاصة بعملاء بطاقة اكتساب مثل مطاعم ومتاجر تجارية عالمية وأيضا مدن الترفيه سفوري لاند.

• لديك أيضا فرصة للاستفادة من الخصومات والجوائز الخاصة بعملاء بطاقة اكتساب، والعروض الخاصة بأسواق العثيم قبل العملاء الذين لا يحملون بطاقة اكتساب عن طريق إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني.

التسجيل في بطاقة اكتساب

يمكنك تفعيل بطاقة اكتساب بإحدى الطرق الآتية:

1. إن تتواصل مع خدمة العملاء على الرقم 9200702

2. عن طريق الموقع الإلكتروني بطاقة اكتساب

3. عن طريق تحميل تطبيق اكتساب الموجود في متجر جوجل للاندرويد أو apple store

يجب اتباع بعض التعليمات عند استخدام بطاقات اكتساب:

• يجب إبرازها قبل إصدار الفاتورة

• يجب أن تتواجد لديك في جميع الأوقات التي تذهب فيها لأسواق العثيم من أجل الاستفادة من إضافة الأرصدة والحصول على الخصومات أو الاستفادة من الأرصدة المكتسبة بالبطاقة.

• في حالة استغلال البطاقة للاستفادة من العروض فقط سوف يتم إيقافها من قبل الشركة.