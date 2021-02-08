نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد البطاقة التموينية بالكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد البطاقة التموينية بالكويت إلكترونيًا، يعد توافر السلع التموينية والغذائية من مقومات الحياة الأساسية لأسر محدودي الدخل والأسر الفقيرة، لذلك تقوم كافة الحكومات بالاهتمام وإعطاء الإهتمام الكبير لكي يتم توفير مثل تلك السلع وذلك بالإضافة إلى فرض الرقابة بشكل كبير ومكثف لكي يتم منع التلاعب الخاص بالتجار تجاه المواطنين واحتياجاتهم اليومية وذلك لحماية المواطنين من الجشع والغش.

خطوات تجديد البطاقة التموينية بالكويت

في البداية يتم الدخول المباشر على خدمة تجديد البطاقة التموينية الكويتية.

بعدها يتم كتابة رقم السجل المدني في المكان الخاص به وبمنتهى الدقة.

تظهر صفحة جديدة يظهر بها جميع المعلومات التي تتعلق بالبطاقة التموينية الخاصة بكل شخص.

يتم الضغط بعد ذلك على أيقونة تجديد التي تظهر على الشاشة.

يتم بعد ذلك النقل إلى صفحة جديدة تختص بدفع الرسوم الخاصة بتجديد البطاقة التموينية إلكترونيًا.

بعد أن يتم الإنتهاء من عمليات الدفع وبعدها سوف يتم تجديد بطاقة التموين الخاصة بالشخص.

خطوات الاستعلام عن صلاحية البطاقة التموينية

في البداية يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة. يتم الضغط بعد ذلك على أيقونة الخدمات الإلكترونية. يتم بعد ذلك إختيار خدمات التموين. نقوم بتحديد إختيار حالة البطاقة وصلاحيتها وذلك من القائمة الجانبية التي تظهر في جانب الشاشة. يقوم الشخص بكتابة الرقم المدني الخاص به. يظهر لك بعد ذلك المعلومات الكاملة التي تخص صلاحية البطاقة التموينية وموعد انتهائها.

دور وزارة التجارة والصناعة الكويتية

تقوم وزارة التجارة والصناعة الكويتية بطرح خدمة جديدة لتجديد البطاقة التموينية بشكل إلكتروني وذلك دون الحاجة إلى إهدار المال والوقت والمجهود في اللجوء إلى مكاتب التموين، وهذا الأمر يأتي بالتزامن مع جميع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بفرضها دولة الكويت.