شوف تخفيضات جرير جوالات 2021 بخصم 75% لمدة 5 أيام فقط بادر بالشراء واحصل على هديتك

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عمر شويل - جدة جرير جوالات ، مكتبة جرير هي ليست فقط مكتبة بل دائما تبهرنا بأسعارها المميزة وتخفيضاتها الجبارة، ويوجد بها الكثير من المنتجات التي يحتاج لها كل بيت عصري، كما أن الجميع في المملكة العربية السعودية يثقون في مكتبة جرير لأنها دائما تقدم منتجات جيدة وبسعر مغري، وتقدم الكثير من الخصومات الجبارة التي تصل إلى 75% وأيضا تقسيط جوالات جرير وهذا من أجل إرضاء عملائها وكثب ثقتهم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على تخفيضات جرير جوالات 2021 بخصم 75% وسوف تستمر هذه التخفيضات لمدة 5 أيام فقط سارعوا بالشراء للاستفادة من تلك الخصومات التي لا تعوض، والحصول على الهدايا المقدمة من جرير .

عروض جرير جوالات 2021

هاتف هواوي ميت 30 برو ، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الرابع، متوفر باللون الأسود ولون فضي سبيس، بسعر 2099 ريال سعودي بدلا من 3939 ريال سعودي، ( وفر 1840 ريال سعودي ) .

) . عروض جرير للجوالات على هاتف سامسونج نوت 20 الترا ، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود والأبيض ولون برونزي، بسعر 4399 ريال سعودي، بدلا من 5499 ريال سعودي، ( وفر 1100 ريال سعودي ) .

على هاتف سامسونج نوت 20 الترا ، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود والأبيض ولون برونزي، بسعر 4399 ريال سعودي، بدلا من 5499 ريال سعودي، ( ) . هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا ، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود والأبيض ولون برونزي، بسعر 3999 ريال سعودي، بدلا من 5149 ريال سعودي، ( وفر 1150 ريال سعودي ) .

، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود والأبيض ولون برونزي، بسعر 3999 ريال سعودي، بدلا من 5149 ريال سعودي، ( ) . هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الرمادي والأخضر واللون البرونزي، بسعر 2999 ريال سعودي، بدلا من 3999 ريال سعودي، ( وفر 1000 ريال سعودي ) .

) . تخفيضات مكتبة جرير جوالات على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 ، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، باللون البرونزي والأسود، بسعر 7199 ريال سعودي، بدلا من 7999 ريال سعودي، ( وفر 800 ريال سعودي + هدايا بقيمة 2050 ريال سعودي ) .

عروض جرير بخصم 75%

عروض جرير جوالات على هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس ، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الرابع، متوفر باللون فضي أورا وأسود أورا ولون أبيض أورا، بسعر 2499 ريال سعودي، بدلا من 4379 ريال سعودي، ( وفر 1880 ريال سعودي ) .

على هاتف سامسونج ، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الرابع، متوفر باللون فضي أورا وأسود أورا ولون أبيض أورا، بسعر 2499 ريال سعودي، بدلا من 4379 ريال سعودي، ( ) . عروض مكتبة جرير المتميزة على هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 ، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الرابع، متوفر بلون فضي أورا ولون أسود أورا، بسعر 2199 ريال سعودي، بدلا من 3829 ريال سعودي، ( وفر 1630 ريال سعودي ) .

المتميزة على هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 ، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الرابع، متوفر بلون فضي أورا ولون أسود أورا، بسعر 2199 ريال سعودي، بدلا من 3829 ريال سعودي، ( ) . هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف اي ، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، بسعر 2299 ريال سعودي، بدلا من 2999 ريال سعودي، ( وفر 700 ريال سعودي + هدايا بقيمة 850 ريال سعودي ) .

) . هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا ، سعة 128 جيجا بايت، متوفر بلون أسود كوزميك ولون رمادي كوزميك ولون أبيض، بسعر 3499 ريال سعودي، بدلا من 5039 ريال سعودي، ( وفر 1540 ريال سعودي ) .

) . عروض مكتبة جرير للجوالات سامسونج جالكسي اس 20 بلس ، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر بلون رمادي كوزميك واون أزرق سحابي ، بسعر 2699 ريال سعودي، بدلا من 4159 ريال سعودي، ( وفر 1460 ريال سعودي ) .

سامسونج جالكسي اس 20 بلس ، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر بلون رمادي كوزميك واون أزرق سحابي ، بسعر 2699 ريال سعودي، بدلا من 4159 ريال سعودي، ( ) . هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا ، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر بلون أبيض وأسود، بسعر 3999 ريال سعودي، بدلا من 5149 ريال سعودي، ( وفر 1150 ريال سعودي ) .

الآن وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تخفيضات جرير جوالات 2021 بخصم 75% وتستمر هذه التخفيضات لمدة 5 أيام فقط، سارعوا بالشراء للاستفادة من تلك الخصومات وأحصل على هديتك .