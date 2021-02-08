شوف عروض ساكو اقوى العروض علي الاجهزة الكهربائية خصم 25%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو، يعتبر من أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية فعند البحث عن مكان جيد لبيع مستلزمات المنزل فيجب أن نذكر اسم متجر ساكو، ونحن جئنا اليوم لكي نذكر لكم أفضل العروض المقدمة من ساكو للمواطنين.

عروض ساكو

اقوى عروض متجر ساكو خصومات علي مجموعة متنوعة من السلع دائما متجر ساكو لدية افضل العروض في السعودية

وصل سعر الخلاط اليدوي 550 واط إلى 99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 117 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر عصارة 500 واط إلى 299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 359 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر محضرة الطعام 4 لتر 100 واط إلى 399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر خلاط بسعة 1.75 لتر إلى 229 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 359 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو

خصومات ساكو هي الاكثر شمول وتنوع بين كل العروض علي مستوى المملكة العربية السعودية.

بلغ سعر طقم التمارين الرياضية 1×4 إلى 139 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 200 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر فرامة 7.0 لتر 450 واط وصل سعره إلى 109 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 160 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فرامة مع وعاء غطاء بلغ سعره 119 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 160 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر فرامة 450 واط إلى 149 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 185 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو

مجموعة منتوعة ومنتقاة من افضل تخفيضات ساكو الاسبوعية علي الاجهززة الكهربائية.